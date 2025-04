Rey Domenech reveló el duro momento que vivió al tener neumomediastino: “No podía estar parado del dolor”

Boca se prepara para recibir a Estudiantes de la Plata este sábado por la fecha 14º del torneo Apertura, una semana antes del Superclásico ante River, y sabe que podrá volver a contar con uno de los futbolistas que más terreno había ganado en este 2025 hasta su lesión: se trata de Camilo Rey Domenech, a quien un desgarro y un neumomediastino lo acecharon a la vez.

Rey Domenech debutó con Fernando Gago en enero de este año por Copa Argentina, en la goleada 5-0 ante Argentina Monte Maíz, luego de haber participado también de un partido amistoso de pretemporada. El entrenador xeneize lo elogió y le dio cada vez más lugar, hasta que, desde el partido de ida por el Repechaje de la Copa Libertadores ante Alianza Lima (derrota 1-0), no volvió a sumar minutos en Primera.

Es que el joven volante de 19 años recién cumplidos sufrió dos problemas de salud a la vez. Un desgarro, pero también una extraña afección pulmonar conocida como neumomediastino. Ya recuperado, en diálogo con el canal oficial de Boca, Rey Domenech reveló detalles de aquel inconveniente y confesó cuánto lo sufrió.

La confesión de Rey Domenech

“La verdad que para mí fue muy raro también. Ni siquiera conocía la palabra”, comenzó el mediocampista. “Un día me levanté con dolor de pecho, que fue aumentando. A la tarde ya no podía estar parado casi. Hablé con los médicos del club, me fui a hacer estudios y salió esto (neumomediastino)”.

Se trata de una acumulación de aire entre los pulmones y el corazón que suele producirse a posteriori de un golpe y, aunque no lo sabe con certeza, Rey Domenech cree que fue consecuencia de un impacto en la victoria xeneize 2-0 ante Independiente Rivadavia: “Tuve un golpe en la zona del estómago en cancha de Boca. Después de eso seguí jugando, pero puede ser que haya aparecido ahí” afirmó.

El joven realizó un tratamiento especial hasta fines de marzo, pero tuvo que esperar hasta principios de abril para además recuperarse de su desgarro. Ya volvió a sumar minutos en la Reserva de Boca y está disponible para ser convocado para el duelo ante el Pincha. “Fue raro, inesperado, muy de golpe. Pero bueno, por suerte ya pasó”, aseguró aliviado el volante con muchísimo futuro.