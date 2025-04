Balanta rompió el silencio y contó cómo vivió su paro cardíaco en San Lorenzo: “Me acuerdo muy poco…”

El 26 de marzo, San Lorenzo vivió un momento dramático: Oswaldo Balanta, futbolista colombiano que estaba a prueba en la Reserva, se descompensó en plena práctica y sufrió un paro cardíaco. Fue reanimado en el lugar y trasladado al Sanatorio Finochietto, donde estuvo internado dos semanas. Este miércoles, habló por primera vez del episodio y contó detalles de su recuperación.

“Me acuerdo muy poco. Me acuerdo el inicio del entrenamiento, del resto no recuerdo mucho”, confesó en diálogo con Sportscenter. Y completó: “Me contaron lo que pasó, que tuve un paro. Cómo actuaron los médicos, como corría todo el mundo. Se movieron muy rápido y supieron actuar a tiempo y gracias a Dios se dio bien”.

Mirá lo que dijo Oswaldo Balanta

Balanta tiene 23 años y venía de quedar libre de Boca Juniors de Cali. No tenía antecedentes médicos ni en lo personal ni en su familia. “Yo nunca he tenido nada respecto a eso y en mi familia no se han visto casos tampoco”, explicó.

Durante su internación, no estuvo solo. Los jugadores del plantel profesional de San Lorenzo le brindaron su apoyo y hasta le dedicaron un gol ante Lanús mostrando una camiseta con el lema ‘Fuerza Balanta’. Uno de los que más estuvo a su lado fue su compatriota Jhohan Romaña: “Desde que llegué, Romaña siempre ha estado ahí. El apoyo es constante. Fueron a visitarme él, los profesores, los médicos… todos muy contentos por lo que se vivió y gracias a Dios salió todo bien”.

Los estudios médicos que se realizó en estos días no mostraron secuelas neurológicas ni cardíacas, y en San Lorenzo ya hablan de un “milagro médico”. Con prudencia, Balanta reveló cuál es el próximo paso: “Si Dios quiere en tres o cuatro meses termina la recuperación. Después de eso volvería a empezar despacio, haciéndome estudios”.

Hoy, Oswaldo Balanta puede contarla. Y sueña con volver a la cancha.