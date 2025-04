Un exjugador de Boca habló sobre la interna entre Riquelme y Palermo: "Una porquería"

Es sabido que Juan Román Riquelme y Martín Palermo, dos de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors y que jugaron juntos muchos años a fines de los 90 y la década del 2000 y ganaron una enorme cantidad de títulos, no se llevaban bien. Así como dentro de la cancha eran dos socios futbolísticos inmejorables, fuera de la misma e incluso en los vestuarios su relación era mala y generó una interna dentro del plantel.

Sobre esta fuerte tensión entre ambos dio detalles este lunes Luiz Alberto, exfutbolista brasileño que tuvo un breve y olvidable paso por el Xeneize en 2010. Proveniente de Fluminense, estuvo apenas un trimestre en la Ribera bajo la dirección técnica de Abel Alves en el que jugó solo unos 7 partidos, con 1 triunfo, 2 empates y 4 derrotas.

Las declaraciones de Luiz Alberto sobre su etapa en Boca

"Muy bien, jugué allí durante tres meses. Si me preguntas hoy si no iría... No aconsejo a nadie ir. A ningún brasileño. A los argentinos no le gustan los brasileños. No les gustan. Te hablo de fútbol, ¿ok? Parte del fútbol. No les gustan, hermano", declaró respecto de su etapa en el campeonato argentino en diálogo con el podcast Conta & Manda.

Luiz Albeto jugó tres meses en Boca en 2010. (Foto: archivo)

En ese sentido, el ex defensor central profundizó acerca de los aspectos que menos le gustaron del ambiente dentro de Boca: "Cada uno con su grupo. Yo ya había pasado por eso", apuntó en referencia al quiebre en el plantel producto de las diferencias entre Román y el Titán. "Hablé. Esto es una porquería", agregó.

"Cada uno en su rincón y bla bla bla", insistió. "Y vos ahí, dentro del vestuario, la sala del entrenador, el entrenador sube al campo y luego viene el ayudante y habla. Ibas para el campo, tenías a esos grupos así, divididos", sentenció Luiz Alberto acerca de la interna con Riquelme y Palermo.