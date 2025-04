Tévez reveló si considera en postularse a presidente de Boca: “Vos tenés que…”

Carlos Tévez estuvo en el programa de streaming Gol Gana, de Olga, y habló de numerosos temas. Entre ellos estuvo su partido de despedida, que, reveló, le gustaría realizar antes de fin de año en la Bombonera y con la presencia nada menos que de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otras figuras. Pero el Apache también tocó temas más sensibles, como sus futuros proyectos ligados a Boca.

Tévez, que no dirige desde el año pasado, cuando estuvo al frente de Independiente luego de su paso por Rosario Central, hace un tiempo se había mostrado respetuoso y mesurado a la hora de hablar del presente de Boca desde afuera. “Es muy difícil opinar desde este lado. Más sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba por no hacer un buen papel o no clasificar a la Libertadores. Siempre estuve en contra de eso”, había opinado sobre Juan Román Riquelme y la dirigencia xeneize.

La postura de Tévez sobre la presidencia

Pero esta tarde, en el programa Gol Gana, Tévez se animó a dar una opinión sobre el presente del club en el que debutó en 2001 y en el que ganó 11 títulos: “Como hincha de Boca, es triste que no juegue Libertadores o Sudamericana. No es fácil para la gente ver el sorteo por tele y no poder verlo los miércoles y jueves. Lo vivo como hincha. En el torneo le va bien, pero ante cualquier derrota van a decir que no juega la Copa”, sostuvo.

Más adelante, el ex jugador de la Juventus y el Manchester United, entre otros, se refirió a la posibilidad de postularse a presidente de Boca. Sabido es que el Apache y Riquelme no comparten una mirada ni vínculos políticos, sin embargo, Tévez descartó la idea y explicó los motivos: “De presidente no voy a ir. No estoy preparado. Soy entrenador. Obvio que me quieren subir siempre a algo político... No estoy preparado para ser presidente. Vos te tenés que preparar... No estoy preparado”, concluyó tajante.

Carlitos hizo énfasis en que está involucrado en su rol de director técnico, aunque actualmente no esté en ningún club, y en que se está preparando “para dirigir en Europa”. Sin embargo, quiso distanciarse de una posible oportunidad en Boca. “Hoy está Fernando (Gago), que lo está haciendo muy bien. Yo me siento capacitado, pero hoy está el técnico que está. No me gustaría postularme”, declaró, elogioso del actual entrenador del Xeneize.