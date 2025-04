Tévez aseguró que quiere hacer su partido de despedida en la Bombonera y juntar a Messi y Cristiano: “Los voy a buscar yo”

Carlos Tévez no dirige desde que se fue de Independiente el año pasado y tiene tiempo para pensar en otro tipo de cosas, como por ejemplo un partido de despedida para su excelsa carrera. Así lo dejó claro esta tarde en el programa Olga, en el que aseguró que le gustaría realizarla en la Bombonera y con estrellas mundiales cuyos apellidos hicieron delirar a los oyentes.

El Apache estuvo en el programa de streaming Gol Gana y dijo que piensa, aunque la idea no esté del todo pulida, en un partido de despedida a fin de año. ¿El escenario? No tiene dudas: la Bombonera. “Es algo que tengo pendiente, sería lindo cerrar un ciclo. Creo que se va a dar, se tiene que dar. Tengo que cerrar un ciclo. No hubo una charla todavía. Lo voy a hacer, seguramente lo voy a hacer. Hay que fijarse cuándo. No es fácil”, se sinceró.

Tévez sobre su despedida

Más allá de las sabidas diferencias políticas con el actual presidente de Boca y su excompañero Juan Román Riquelme, Tévez dejó claro que hablaría con él para gestionar el evento: “Se tiene que dar. Sería lindo este fin de año. No está cerca de una elección. Me tengo que juntar con Román por el tema de la cancha y que no sea otro año, por la política. Todo da vueltas en mi cabeza. Tengo que poner la idea. Me tengo que sentar con él. Se podría hacer a fin de año tranquilamente”.

Claro está que con un currículum como el suyo (Juventus, Boca, Manchester United, Selección argentina, etc.), el Apache ha jugado con estrellas de todo tipo. Por eso, cuando habló de sus posibles invitados, fue inevitable reconocer que Lionel Messi, con quien compartió la selección, y Cristiano Ronaldo, junto al que levantó la UEFA Champions League con los Red Devils, serían parte del grupo selecto: “Los juntamos. Los voy a buscar yo. Los tengo agendados en Whatsapp como "CR7" y "Enano"”, lanzó entre risas, despertando toda la ilusión de los futboleros, antes de afirmar que le gustaría verlos juntos en el mismo equipo.

Qué dijo Tévez sobre ser presidente de Boca

Comprometido con su rol de director técnico, Carlitos fue contundente a la hora de hablar del futuro. Descartó postularse a presidente de Boca y explicó los motivos: “De presidente no voy a ir. No estoy preparado. Soy entrenador. Obvio que me quieren subir siempre a algo político... No estoy preparado para ser presidente. Vos te tenés que preparar. Tenés que tener en claro. No estoy preparado”, concluyó tajante.

