Qué dijo Guillermo Barros Schelotto del rumor de un “trueque” de jugadores con Boca: “Me consultaron por privado y…”

Vélez Sarsfield cayó este lunes como local 1-0 ante Sarmiento de Junín por la fecha 13 del Apertura. Esto lo deja prácticamente sin chances de clasificar a playoffs y lo sigue hundiendo en el fondo de la tabla anual, en la que se encuentra anteúltimo con 8 unidades, únicamente por encima de San Martín de San Juan, y en zona de descenso por puntos, puesto que el conjunto verdinegro ya estaría perdiendo la categoría por promedios.

En la conferencia de prensa post partido se habló mayormente de la difícil situación del equipo en el campeonato. Sin embargo, hubo una pregunta que se salió de la temática e incomodó un tanto a Guillermo Barros Schelotto, referida a los rumores de un potencial trueque de jugadores con Boca Juniors. Los mismos indican que ante el interés de los de la Ribera por Valentín Gómez, el DT del Fortín habría pedido a cambio a Exequiel Zeballos y Luis Advíncula.

La sentencia de Barros Schelotto sobre el "trueque" con Boca

"Sé lo que me preguntás porque me han consultado por privado", comenzó a responder el Mellizo. Y aseguró: "Yo no hablé con nadie, con ningún dirigente, director deportivo ni jugador. Tenemos tres partidos por jugar en liga y los cuatro de Copa Libertadores. Después del último partido del semestre nos vamos a sentar y ver qué hay que buscar".

En la misma sintonía, remarcó: "Todo lo que salga de que yo hablé o pedí es todo falso porque no lo voy a hacer, por lo menos hasta el 31 de mayo, el último partido de copa. Después de eso me voy a sentar con los dirigentes y voy a hablar", insistió con un dejo de fastidio.

"Antes no podés hablar porque los jugadores están en sus equipos y no podes hablar con nadie. Vamos a tener casi 40 días, tenemos tiempo y en ese momento veremos qué es lo mejor para Vélez para conseguir jugadores. Todo esto es todo falso, conmigo no habló nadie. Me reservo la opinión de Zeballos o Advíncula", sentenció Barros Schelotto al respecto.