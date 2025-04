El "exabrupto" de Ancelotti al decir qué necesita Real Madrid para remontar el 0-3 ante Arsenal: "Cabeza, corazón y..."

Este miércoles, Real Madrid jugará el que quizás sea su compromiso más importante en lo que va de la temporada. Desde las 16.00 (hora argentina), recibirá al Arsenal por la revancha de los cuartos de final de la Champions League. No será una jornada sencilla, ya que viene de caer la semana pasada en Londres por 3-0, con un espectacular doblete de tiro libre de Declan Rice incluido. Fue una derrota contundente tanto desde el resultado como desde el juego.

Si se tratara de cualquier otro equipo, se podría decir que es una serie prácticamente definida. Sin embargo, el Merengue, el club que más veces levantó la Orejona, tiene una larga historia de remontadas épicas que parecían prácticamente imposibles, ya sea de un partido a otro en llaves a ida y vuelta, o incluso en un mismo encuentro, logrando dar vuelta un resultado adverso convirtiendo hasta tres goles en tiempo de descuento.

Ancelotti, sin eufemismos en la previa de Real Madrid-Arsenal

Carlo Ancelotti, artífice de muchas de estas proezas recientes, habló este martes en conferencia de prensa sobre el duelo de mañana: "Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel para intentar cambiar una eliminatoria muy complicada. Hay que jugar un partido serio, con cabeza, corazón y cojones", señaló sin eufemismos. "Ojalá sea así. El equipo está motivado e ilusionado. A nivel de compromiso estamos muy bien. Va a ser muy importante la cabeza fría para tener el control del partido", remarcó.

A su vez, destacó el papel crucial que jugará la hinchada: "La afición va a ser muy importante, porque muchas veces ha pasado que el empuje en las gradas nos ha ayudado mucho". Y agregó en ese sentido: "Es un ambiente que nos ayuda y que empuja mucho. El Bernabéu tiene magia, todo el mundo sabe que es un ambiente especial. Mañana necesitamos una buena conexión entre calidad y un partido completo de actitud colectiva. No puede fallar ninguna de estas cosas".

Por otro lado, fue consultado sobre si el resultado del miércoles puede adelantar el fin de su ciclo como DT de la Casa Blanca, con la que tiene contrato hasta junio de 2026. "No creo que este partido contra Arsenal afecte a mi futuro en el Real Madrid", respondió Ancelotti. Y sentenció: "Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Hay que mantener la calma y seguir adelante. No es mi primer gran partido... y espero que no sea el último. Estoy emocionado".