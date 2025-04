Edinson Cavani reveló cómo tomará la decisión de su retiro: “No jugaré más al fútbol el día que…”

Edinson Cavani no transita su mejor momento en Boca Juniors. Más parecido al que tenía dificultades para convertir a finales de 2023 que al que demostró su categoría y letalidad a principios de 2024, el uruguayo lleva anotados solo dos goles en 10 partidos en lo que va de este 2025 y tampoco es desconocido el hecho de que ha errado goles tan accesibles como importantes, como le sucedió ante Alianza Lima en el Repechaje de la Copa Libertadores.

El último sábado, el ex Napoli y París Saint-Germain, entre otros, jugó un buen partido y contribuyó para gestar dos de los goles de Boca en la victoria 3-1 ante Belgrano de Córdoba como visitante. Sin embargo, continúa sin poder anotar y otra vez tuvo la oportunidad en su cabeza. Y Cavani, en una entrevista con Radio Continental, habló sin escrúpulos de su complejo presente.

"Al equipo le estaba faltado ser más sólidos afuera y lo más importante es encontrar la identidad. El domingo dimos una muestra de carácter" pic.twitter.com/rz9xCepWw6 — Radio Continental AM 590 (@Continental590) April 14, 2025

"Dentro de un partido de fútbol hay un montón de situaciones, y los delanteros tenemos esa contra que hay que aportar goles y se ven en el resultado final”, reflexionó sobre la presión con la que cargan los artilleros. “Si no se hace el gol, se opina de una forma y si lo hacés, aunque juegues más o menos, las aguas se mantienen calmas”.

Además, aclaró su vocación de servicio al equipo y aseguró que no se quedará “quieto” esperando su chance, algo que se evidenció en la victoria frente al Pirata. “No puedo estar quieto esperando una pelota de gol, me gusta estar enchufado en el partido, si tengo que hacer una cobertura, saber cómo puedo hacerla para ayudar al equipo, limpiar una jugada que cuando hay muchos jugadores de un lado para buscar claridad”, declaró.

Llamó la atención, por su parte, lo que dijo el goleador charrúa sobre su retiro. En esa ayuda colectiva, sostuvo, reside su esencia como jugador y tomará drásticas decisiones el día que la pierda. “Disfruté el fútbol a mi manera en mi carrera, por eso me pidieron 1000 veces que no bajara tanto, y le dije a mi padre “toda mi carrera fui igual, no pidas que cambie hoy”. El día que no lo pueda hacer, no jugaré más al fútbol”, concluyó contundentemente.