Djokovic eligió al mejor deportista de la historia y no dudó: ¿Messi, Jordan, Bolt o él mismo?

Si ya genera bastante controversia determinar quién es el mejor jugador de cada deporte, aún más discusiones despierta elegir al mejor atleta de todos lo tiempos en general juntando todas las distintas disciplinas. Dentro del complejo debate al respecto, Novak Djokovic, máximo campeón histórico de torneos de Gran Slam con 25, ganador de 99 títulos ATP y vigente medallista de oro olímpico, puede considerarse una voz más que autorizada para opinar sobre el tema.

El tenista serbio, reconocido no solamente por su indiscutible calidad con la raqueta sino también por su faceta pública y su gran carisma, dio una charla para Overtime Tenis y participó de un ping pong de preguntas y respuestas. Le fueron nombrado varios de los considerados GOATs (Greatest Of All Time) de los distintos deportes de dos en dos y debió ir eligiendo a uno y eliminando al otro.

La elección de Djokovic del mejor deportista de la historia

Sorpresivamente, llegó hasta instancias finales con Tom Brady, reconocido como el más grande jugador de fútbol americano de la historia y 7 veces ganador del Super Bowl de la NFL. Nole lo puso por encima de otras grandes leyendas como Michael Jordan (básquet), Floyd Mayweather (box), Connor McGregor (MMA), Usain Bolt (atletismo-velocidad), Lewis Hamilton (Fórmula 1) y Michaels Phelps (natación).

Sin embargo, cambió de decisión cuando lo opusieron con nada menos que Lionel Messi. "Perdón, Tom", se disculpó con el estadounidense y optó por Leo. Finalmente, como última instancia, Djokovic debió elegir entre el astro rosarino y él mismo. A diferencia de las oportunidades anteriores, en esta no dudó un instante. "Messi", respondió sin pestañar y entre risas.

Messi y Djokovic durante el Masters 1000 de Miami. (Foto: @DjokerNole)

Nole y la Pulga comparten un sentimiento de mutuo respeto y admiración. El mes pasado, durante el Masters 1000 de Miami, aprovechando que se disputaba justo en la ciudad donde hoy vive y juega, y que no había podido sumarse a la convocatoria de la Selección argentina, el 10 aprovechó para ver competir al serbio en el torneo y se sacaron una foto juntos que generó furor en redes sociales.