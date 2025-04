Los convocados de River para recibir a Talleres con una ausencia que hace ruido

Luego del empate sin goles ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, River vuelve al ruedo local y este domingo a partir de las 20:15 recibirá a Talleres de Córdoba en el Monumental. Este partido será más que importante para los de Marcelo Gallardo, ya que con un triunfo quedarán a las puertas de la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura.

Pensando en el duelo frente a la T, el Muñeco volvería a repetir el once que salió a la cancha para enfrentar al conjunto ecuatoriano. A pesar de que el resultado no fue el esperado, el DT se fue conforme con el rendimiento de sus jugadores y es por ello que no sorprendería que no realice ninguna variante.

No obstante, la falta de gol es lo que genera gran preocupación en Gallardo, pero él confía en que tarde o temprano los goles llegarán y es por ello que mantiene a la dupla de ataque Colidio-Driussi para este partido. Además, eso no es lo único que preocupa al Muñeco, ya que tampoco encuentra respuestas en los cambios y esto también explica la continuidad de los once titulares.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Talleres por la fecha 13 del Torneo Apertura. uD83DuDCAA??#VamosRiver ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/XLGobrgvns — River Plate (@RiverPlate) April 13, 2025

El pasado sábado por la noche, el DT dio a conocer la lista de convocados con un regreso esperado y una ausencia que generó mucho ruido. La buena noticia es que Matías Kranevitter vuelve al banco de los suplentes luego de superar un leve desgarro que sufrió en su cuádriceps derecho en la victoria por 2-0 ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.

Por su parte, Gonzalo Tapia, volvió a quedarse afuera de la nómina. Esta noticia sorprendió a todos porque es un jugador que llegó en el último mercado de pases y viene de quedarse afuera de los convocados ante Barcelona de Ecuador, por lo que hoy parece no ser tenido en cuenta por Gallardo tras sus bajos rendimientos cuando le tocó sumar minutos.

Gonzalo Tapia parece no ser tenido en cuenta por Gallardo. (Foto: archivo)

El posible once de River para recibir a Talleres

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Maximiliano Meza; Franco Mastantuono; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.