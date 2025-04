La llamativa justificación de Ignacio Arce tras el insólito error que costó un gol ante Instituto: "Se equivocan los..."

La escena fue tan insólita como determinante. Deportivo Riestra ya perdía por la mínima y jugaba con uno menos ante Instituto en Córdoba, cuando Ignacio Arce decidió apostar por una jugada tan arriesgada como innecesaria. En lugar de sacar largo tras quedarse con la pelota, el arquero salió jugando a pura confianza, recorriendo varios metros con el balón en los pies hasta llegar cerca de la mitad de cancha. Pero la osadía no tuvo final feliz: lo rodearon, perdió la pelota y Gastón Lodico, desde el círculo central, selló el 2-0 con el arco libre.

Mirá el blooper de Arce

Pese al blooper, Arce no se escondió. Apenas finalizado el encuentro -que terminó 3-0 a favor de Instituto- enfrentó los micrófonos, asumió su responsabilidad y defendió con firmeza su manera de jugar. “Es mi estilo, no puedo equivocar. Se equivocan los mejores, ¿no me voy a equivocar yo?”, expresó el arquero, que venía de ser figura en varios de los siete partidos sin perder que había acumulado el Malevo antes de esta caída.

Arce no sólo justificó su acción, sino que además descartó que se haya tratado de un error imperdonable: “No son bloopers, son aprendizajes. Y es mi estilo. Puede gustar o no. Y asumo los errores cuando son equivocaciones. Seguramente lo trabajaremos para que no se repita”, dijo con serenidad.

Lejos de prometer cambiar su forma de jugar, el exarquero de Unión fue más allá: “¿Vas a seguir arriesgando? Es mi estilo, es mi forma. Me divierto, lo disfruto. Con responsabilidad. Hoy salió mal. El fin de semana era René Higuita y hoy soy René Higuita en el Mundial. Pero somos humanos, no vamos a equivocar”, reflexionó, en un intento por desdramatizar el momento.

Más allá del resultado adverso y del golpe a la confianza del equipo, Arce cerró su testimonio con un mensaje de autocrítica colectiva y convicción: “Creo que cuando no juegue de esa manera, o no lo vive de esa manera, creo que no voy a jugar más. Y cuando nosotros sigamos siendo el Riestra que venimos siendo, vamos a lograr cosas importantes. Y no el Riestra que hoy fue, que la verdad que no tenemos que replantear muchas cosas”.

La palabra de Ignacio Arce tras el partido

La derrota ante Instituto dejó a Riestra fuera de la zona de clasificación y con un llamado de atención para el equipo dirigido por Gustavo "Tata" Benítez. Pero al menos desde el arco, ya se sabe: el estilo de Arce no se negocia.