El “elogio encubierto” de Gasly a Colapinto tras la gran qualy de Alpine en el GP de Bahréin

Este domingo a partir de las 12:00 se correrá el GP de Bahréin de la Fórmula 1. Esta carrera será más que importante para Alpine, ya que tras un mal comienzo en donde no pudieron sumar puntos en Australia, China y Japón, el mítico trazado de Sakhir se presenta como la gran opción para cambiar la imagen y volver a demostrar porque tienen que quedar entre las cinco mejores escuderías.

El pasado sábado, tanto Pierre Gasly como Jack Doohan dieron el primer paso para volver a sumar unidades. En la clasificación, el piloto francés sorprendió a todos al quedar en el cuarto lugar por detrás de Óscar Piastri (largará desde la pole position), Charles Leclerc y George Rusell. Por su parte, el australiano logró un meritorio undécimo lugar y tendrá la gran posibilidad de rebasar en la salida y meterse entre los primeros 10 puestos.

Ante esta gran clasificación, todos los fanáticos de la F1 se preguntaron qué cambio en los monoplazas de la escudería francesa de cara a este fin de semana y quién salió a aclararlo con un “elogio encubierto” hacia Franco Colapinto fue Gasly: “Sinceramente, fue realmente impresionante la comprensión del equipo sobre los neumáticos blandos; avanzamos mucho entre cada sesión. El coche se sentía muy bien con el duro y la primera tanda fue muy buena. Y cuando pusimos el blando esta noche, tuvimos muchos problemas”, sentenció.

Gasly elogió de forma encubierta a Colapinto. (Foto: archivo)

Para el sábado, el equipo ya había incorporado modificaciones clave en el rendimiento, basándose en las calibraciones finales que incluyeron los datos aportados por el argentino tras al menos cinco horas de trabajo en el simulador durante la semana, con el objetivo de optimizar el desempeño del monoplaza. Incluso, algunos rumores no confirmados señalan que Gasly habría pasado una extensa jornada comparando la información de Franco para aprovechar al máximo el potencial del auto.

Por otra parte, analizó su rendimiento hasta el momento en Bahréin: “Fue una vuelta realmente buena. En la Q1 no me sentía cómodo con el coche; derrapaba mucho. Hicimos cambios, el equipo me guió bien; fue impresionante por su parte. Hicimos una buena vuelta en la Q2 y seguí en esa línea. Terminé a cuatro centésimas de segundo de los tres primeros, es genial. Desde dentro, sentí que fue una vuelta muy buena, pero ponernos tan arriba no me lo esperaba. Pero sé que el coche tiene potencial”, mencionó en diálogo con Canal +.

“Estoy contento por el equipo; no estamos teniendo el comienzo de temporada que esperábamos. Los puntos aún no están garantizados, está muy reñido, es un circuito donde se puede adelantar. Pero se basará en diferentes estrategias; tendremos que estar bien preparados. Pero es bueno ver que, en esta pista, el coche es competitivo. Estoy emocionado. Es importante buscar estos puntos”, concluyó.