La rompió en el Xeneize, jugó en River y confiesa: “Me lastima el castigo del hincha de Boca”

Boca visita esta noche a las 20.30, en Córdoba, a Belgrano, con el afán de dejar atrás la pésima estadística que lo persigue en condición de visitante y de encaminar su clasificación a los octavos de final. Y en la previa del duelo ante el Pirata por la 13º fecha del torneo Apertura, se oyó la voz de un futbolista vinculado con ambos clubes, que además vistió la camiseta de River, y que asegura que a veces el mundo xeneize lo compara con Judas.

José Luis Villarreal le dio una entrevista a Olé en la que habló de todo: sus inicios, las experiencias en La Boca y Núñez y los jóvenes que encuentra parecidos a él. Villita se formó en Belgrano de Córdoba y no esquivó, de hecho, la pregunta que tenía como eje el partido de esta noche: “Obviamente quiero que gane Belgrano; soy hincha de Belgrano, y da la sensación de que está muy necesitado”, se sinceró.

Villareal, junto a Diego Armando Maradona.

Jugó en Boca entre 1987 y 1992, ganó un título y luego de lucirse en la mitad de la cancha al lado de Blas Giunta emigró al Atlético de Madrid de España. Solo un año después, tomó una decisión cuyos resabios aún lo persiguen: se convirtió en jugador de River. Estuvo dos años y ganó la misma cantidad de trofeos, pero el hincha de Boca, aseguró Villarreal, no se lo perdonó.

Cuando lo hicieron elegir entre Boca y River, el ex Nº5 fue honesto: “No tengo preferencias. Soy agradecido de los dos, no tengo puesto el casete. Sé que el hincha de Boca me resiste por mi paso por River y me castiga, yo no guardo rencor, dejo que me peguen. A veces me lastima, me hace reflexionar y digo: "Dejé el 100% de mí jugando para Boca y me rompí los cruzados"”.

El cordobés estuvo en Núñez entre 1993 y 1995.

Y ahondó respecto de lo que observa en redes sociales, en las que los bosteros “más pasionales” no lo perdonan. “Me ponen fotos con Navarro Montoya, Márcico y borran mi cara; fotos de Maradona y yo, y ponen "Dios y Judas". Más en las redes sociales, te tiran al piso. Pero yo tengo el mejor de los recuerdos. El más pasional es el que no te perdona. Yo quiero que a los dos les vaya bien”, completó Villareal.