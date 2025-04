La escalofriante revelación de una leyenda del rugby: “No recuerdo ni un solo segundo de un partido jugado”

A comienzos de este milenio, la Selección de Rugby de Francia contó entre los suyos con un jugador de esos que hacían rugir a todo el estadio con sus acciones y que asustaban enormemente a sus oponentes. Se trata de Sébastian Chabal, retirado en 2014, uno de los más feroces que ha visto el rugby moderno, pero que acaba de conmover a todos en el deporte al asegurar que no recuerda ni uno solo de sus partidos.

Agresivo y fuerte como pocos, Chabal, de 1,91 metros y 113 kilos, sufrió a lo largo de su carrera, que se prolongó durante 16 años en los mejores clubes de Europa (Bourgoin-Jallieu, Sale Sharks, Olympique Lyon, Racing 92) y en su selección, innumerables conmociones cerebrales. En una época en la que la cuestión no se atendía como ahora, los golpes en la cabeza le dejaron al galo lamentables secuelas.

Las tremendas confesiones de Chabal

Hace unos días, en diálogo con el plató de Legend, Chabal reveló que no tiene ni un solo recuerdo de su carrera ni de sus partidos con la Selección de Francia, con la que ganó dos veces el Seis Naciones (2007 y 2010) y llegó a dos semifinales de Copa del Mundo, en 2003 y 2007. “Es cierto que no recuerdo ni un solo segundo de ningún partido de rugby que haya jugado. No recuerdo ni una sola de las 62 Marsellesas que he vivido”, confesó.

Chabal fue uno de los rivales de Los Pumas en el Mundial 2007, donde el seleccionado argentino venció dos veces al anfitrión de la Copa del Mundo, en el duelo inaugural y en el que definió el tercer puesto, pero lejos está de tener memoria de significativos encuentros como aquellos. “Es más, no tengo memoria de momentos pasados. Como siempre me he sentido un impostor, dado que estoy aquí por casualidad, la notoriedad acaba de caerme encima”, aseguró. “A veces le digo a mi mujer: "De hecho, creo que no era yo quien jugaba al rugby"”.

Sébastian Chabal debutó en 1998 como profesional y con su selección en el año 2000, ante Escocia. Disputó 62 caps internacionales, apoyó seis tries y deslumbró a los fanáticos con su físico y vehemencia durante años. Era, de hecho, el favorito del público francés, que cada vez que el segunda y tercera línea ingresaba a la cancha gritaba al unísono: “Mmmm ¡Chabal!”, parodiando un comercial de French 100% pure beef cuyo eslogan era “Mmmm Charal”.

Chabal, temido por sus rivales

Tuvo numerosos duelos con los jugadores argentinos y un cruce especialmente recordado con Juan Manuel Leguizamón en el Mundial de Francia 2007 y los que han seguido a Los Pumas tienen nítida en la memoria su fiereza. Es que lo cierto es que pocos se han olvidado de su larga barba y su cabellera que iba hasta los hombros, pero, lamentablemente, él se ha olvidado de las cosas más importantes, no solo de su carrera, sino de su vida.

“Antes de empezar a jugar al rugby y de que se convirtiera en mi trabajo, nunca me decía: "No me acuerdo de nada", así que me acordaba de dos o tres cosas”, comentó sobre una época en la que la World Rugby no intercedía tanto por la prevención de lesiones como hoy. Pero el momento más doloroso de la entrevista llegó cuando le consultaron si recordaba el nacimiento de su hija. El “no” de Sebastién Chabal no ameritó más explicaciones.