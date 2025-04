Santero, el mejor de los Premios Huarpe: "Me siento orgulloso como mendocino"

Julián Santero fue elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos como el mendocino más destacado de todo el 2024 al haberse quedado con la Cruz al Mérito Deportivo en la gala de los Premios Huarpe. El vigente campeón del Turismo Carretera obtuvo este reconocimiento anoche en la ceremonia que se llevó a cabo en el Ángel Bustelo. A pesar de no haber estado presente, el piloto dejó su agradecimiento.

El intenso calendario de competencia no le permitió al conductor asistir al evento, por lo que su madre subió al escenario a recibir el galardón bajo un fuerte aplauso. Por lo tanto, Santero envió un mensaje expresando sus sensaciones y la alegría de pertenecer a un grupo de mendocinos que hicieron historia en sus respectivas disciplinas.

Julián Santero, ganador de la Cruz al Mérito Deportivo

El ganador del TC asegura en el video: "Quiero agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos y al Gobierno de Mendoza por apoyar este evento, la entrega de premios y destacar a los deportistas que hicieron una gran labor durante el 2024. Los felicito a todos, siempre es muy difícil destacarse".

Luego cerró: "Quiero agradecerles, ya que como mendocino me siento orgulloso cuando otro deportista funciona bien y representa a la provincia. Me hubiese encantado estar ahí con ustedes, pero no va a faltar oportunidad para vernos. Luchen por sus sueños y sigan peleando".