La esperanzadora frase de Tomás Bottari en la Lepra de cara a la recta final: "Queremos..."

Luego de superar una lesión que lo tuvo alejado de las canchas por varios partidos, Tomás Bottari se encuentra totalmente recuperado por lo que este viernes volverá a la formación titular de Independiente Rivadavia que visitará a Banfield en el inicio de la fecha 13 del torneo Apertura 2025.

El mediocampista había jugado su último partido ante Argentinos Juniors, el 24 de febrero pasado, y regresó en el encuentro ante Racing luego de superar una lesión lumbar que lo tuvo a maltraer durante más de un mes. Con el alta médica, el entrenador Alfredo Berti decidió que el ex Nueva Chicago vuelva al equipo titular ante el Taladro, en reemplazo de Pedro Souto.

A horas de su vuelta, Bottari habló en Una de más, por MDZ Radio FM 105.5, y contó cómo pasó este tiempo afuera de las canchas: “La verdad que la lesión fue un bajón, no me esperaba que fuera tanto tiempo, pero se dio así y por suerte hoy ya estoy recuperado, estoy al 100% y eso también me deja tranquilo”

Bottari regresó en el triunfo ante Racing por 2 a 1.

“Lo que pasó el sábado ya quedó en el pasado. Lastimosamente no pudimos conseguir el triunfo, que fue lo que fuimos a buscar. Nos queda un sabor agridulce por cómo se dio el final del partido, que terminamos yendo a buscar, pero estoy contento porque el equipo demuestra que siempre va para adelante y quiere buscar la victoria”, remarcó sobre el empate ante Godoy Cruz en el clásico.

La ilusión de Tomás Bottari en la Lepra

El mediocampista nacido en Quilmes se refirió también al presente del equipo y cómo se proyectan para el final del torneo: “Tenemos una idea de juego que es la que nos inculca Alfredo (Berti), que es intentar jugar todo el tiempo y obviamente que tratamos de que cuando no se puede jugar, sabemos que somos un equipo que se adapta y que va a la segunda pelota y somos un equipo agresivo, un equipo con mucha gente joven que es dinámico, un equipo que corre, que te intenta presionar los 90 minutos”

“Es el objetivo principal que tiene el club, queremos clasificar, queremos jugar al reducido y obviamente que queremos dar pelea hasta el final. Sabemos que nos tocó una zona complicada, pareja, pero lo importante es que estamos ahí y es por algo, tenemos también otras cosas positivas, nuestras herramientas y tenemos que seguir por esta senda e intentar lograr el objetivo”, cerró Bottari sobre los objetivos del Azul del Parque, que hoy se encuentra en zona de clasificación a los playoffs.