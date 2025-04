La advertencia de Berti tras el empate de Independiente Rivadavia ante Banfield: "Como dije desde el primer momento..."

Alfredo Berti enfrentó los micrófonos tras el empate 1 a 1 de Independiente Rivadavia frente a Banfield y dejó en claro que el punto sumado, más allá de las sensaciones encontradas, mantiene viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores del torneo. “Siempre vamos con la intención de sumar de a tres, pero cuando no se puede ganar, sumar también sirve”, tiró el entrenador.

La Lepra, que alcanzó los 18 puntos y se mantiene en zona de clasificación, deberá esperar que Barracas Central no sume este sábado ante Tigre y que Defensa y Justicia no le gane el lunes a Unión para seguir en puestos de privilegio. En ese contexto, el Loco Berti valoró el resultado ante un rival necesitado: “Fue un partido muy físico, trabado. En el primer tiempo tuvimos el control y generamos varias claras, pero no alcanzó”.

Uno de los aspectos que destacó el técnico fue el ingreso de los suplentes y cómo estos influyeron en la mejora del equipo en el complemento: “Los cambios entraron bien, más precisos. Todos los que ingresaron le dieron respuesta al equipo, y eso es muy importante. Somos un grupo que necesita tanto de los que inician como de los que están en el banco”.

Sobre el cierre del torneo, Berti fue categórico: “Como dije desde el primer momento yo creo que se va a definir en la última fecha. Nosotros vamos a pelear hasta el final”. Además, remarcó la actitud del equipo para ir a buscar el empate aun sabiendo que podían quedar expuestos: “Fuimos ambiciosos, sabíamos que si perdíamos se complicaba, pero apostamos a ir para adelante”.

Ahora, el foco leproso se muda a San Luis, donde el próximo miércoles enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires por Copa Argentina. Luego recibirá a Aldosivi en el Gargantini por la fecha 14, el lunes 21 de abril. “Siempre es mejor corregir con resultados positivos”, cerró el DT, convencido de que su equipo todavía tiene cuerda para seguir soñando.