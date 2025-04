El insólito y peligroso momento que vivió Fernando Alonso a bordo del Aston Martin en las prácticas del GP de Bahrein

Un volantazo... literal. Fernando Alonso protagonizó uno de los momentos más insólitos y peligrosos de la temporada en la Fórmula 1, cuando en plena segunda práctica para el Gran Premio de Bahrein, el volante de su Aston Martin se desprendió por completo y lo dejó sin control del auto.

El episodio ocurrió en la primera vuelta del español en el circuito de Sakhir. Apenas había salido a pista cuando notó un comportamiento extraño en el AMR25. Redujo la velocidad al entrar en el segundo sector y, segundos después, el volante se soltó de la columna de dirección. Alonso tuvo que salirse del trazado para evitar un accidente mayor.

La imagen fue impactante: con el auto detenido, Alonso sostenía el volante suelto mientras intentaba reubicarlo, sin éxito. En el box, el desconcierto era total y los mecánicos actuaron rápido, formando incluso una “pared humana” para ocultar los trabajos mientras se acercaba el delegado técnico de la FIA.

Mirá el video

Aston Martin detectó una falla en el sistema de doble anclaje del volante y reemplazó partes del sistema de dirección. “Fue un problema con la dirección, el volante no se ajustaba a la columna”, explicó Alonso más tarde. “Por suerte los chicos del garaje lo arreglaron rápido. Gracias a todos”, agregó el bicampeón.

En diálogo con Motorsport, dio más detalles: “El coche no respondía, no podía cambiar de marcha ni comunicarme con el equipo. En la última curva se me fue el volante...”.

El problema le costó más de media hora fuera de pista y complicó su planificación, ya que tampoco había rodado en la primera práctica: su monoplaza fue ocupado por el brasileño Felipe Drugovich, piloto de reserva. Esto le quitó a Alonso una valiosa chance para ajustar la puesta a punto del auto.

No es el mejor arranque de temporada para el asturiano, que aún no sumó puntos en 2025: abandonó en Australia bajo la lluvia, no terminó en Shanghái por fallas mecánicas y fue 11° en Japón. Su compañero, Lance Stroll, en cambio, ya cosechó 10 unidades entre carrera y sprint.

Un volantazo del destino para Alonso, que buscará dar vuelta la página tras el susto en Bahrein.