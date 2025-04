La tajante frase de Omar De Felippe luego del "Maracanazo" de Central Córdoba: "Nos miraban y nos..."

Central Córdoba entró en la historia de la Copa Libertadores. El equipo de Omar De Felippe logró su primera triunfo en su historia en su certamen internacional, pero no fue cualquier victoria, ya que lograron algo que pocos equipos consiguieron y es ganar en el mítico estadio Maracaná. El Ferroviario, con mucha actitud y coraje derrotó 2-1 a Flamengo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y con este resultado quedó líder del Grupo C con 4 unidades.

Tras el histórico triunfo en Río de Janeiro, el entrenador del conjunto santiagueño habló en conferencia de prensa y se mostró orgulloso por el partido que hicieron sus dirigidos: "Respondimos muy bien. Es una alegría muy grande para Argentina y para la provincia de Santiago del Estero. Somos un grupo humilde que lucha con lo que tiene. Yo lamento las lesiones. Un plantel corto, mucho viaje. Hoy disfrutemos esto. Veremos mañana cómo preparamos el próximo partido", sentenció.

"Disfrutemos esto, es histórico para todos nosotros. Los pibes entregan todo. Estamos muy contentos por ellos. Queremos mejorar todos los días y parecernos a lo que han jugado hoy. Para nosotros es un orgullo acertar en ayudarlos a los pibes. Ellos lo llevan adelante hace rato", agregó.

Por otro lado, De Felippe también habló en zona mixta y lanzó una tajante frase sobre lo que le decían todas las personas previo a afrontar el compromiso ante el Mengao: “Todo el mundo acá en Brasil nos preguntaban con quién jugábamos y cuando le decíamos con Flamengo, nos miraban y nos hacían la cruz como diciendo que están muertos. El fútbol tiene estas cosas, siempre le manifestamos a los más jóvenes que crean en lo que hacen y que van a tener que luchar. La vida es una lucha, el fútbol es luchar, imponerse y sacar provecho de lo que podemos porque en realidad me hubiera gustado jugar un partido sacándole la pelota y someterlo, pero sabíamos que iba a ser muy complicado. Nos vamos contentos porque entramos en la historia”.

Por último, hizo un análisis del partido: "Este grupo dio todo. Este grupo jamás sobró el partido. Fuimos inteligentes en no dejarlos enfrentar el arco. Tienen mucha jerarquía. En el principio no los podíamos agarrar. No estamos acostumbrados a jugar con 56 mil personas. En el entretiempo los acomodamos y queríamos que el rival no nos lastimara", mencionó.

"Quizá no tenemos el juego y las individualidades, pero tienen mucho corazón. Fuimos justos ganadores. Tuvimos muchas opciones para aumentar el marcador", concluyó.