La fuerte sentencia del DT de Flamengo tras caer ante Central Córdoba en el Maracaná: “Hubo un caos por mi culpa, porque…”

Central Córdoba de Santiago del Estero hizo historia en la Copa Libertadores. El equipo de Omar De Felippe demostró coraje y valentía, venció 2-1 a Flamengo en el mítico Maracaná con goles de Heredia y Florentín y consiguió su primer triunfo en un certamen internacional. Con estos tres puntos, el Ferroviario comparte la cima del Grupo C junto a Liga de Quito con 4 unidades y en su próximo encuentro se verá las caras con Deportivo Táchira de Venezuela.

Por su parte, el elenco carioca sufrió una de las derrotas más duras de su historia. Los hombres comandados por Filipe Luis no encontraron la forma de darle la vuelta al marcador y pese al golazo de Nicolás De la Cruz, no pudieron darle una alegría a su gente que los despidió con silbidos y abucheos.

La fuerte autocrítica de Filipe Luis tras el 1-2 ante Central Córdoba

Tras el partido, el DT del Mengao habló en conferencia de prensa y se mostró muy autocrítico por la caída de su equipo ante el último campeón de la Copa Argentina: “Si hubo errores técnicos y falta de concentración, eso es responsabilidad mía porque no les hice concentrarse como debía. Igualmente no creo que fuera ese el motivo de la derrota de hoy. Lo que creo es que hasta el gol estábamos haciendo un buen partido, tuvimos algunas ocasiones”.

Por otro lado, habló sobre el juego que planteó el Ferroviario: “Central Córdoba ni de lejos había llegado a nuestra zona antes del primer gol. Nosotros estábamos en posición vertical, tal como yo les pedí. Empezamos a acelerar más, a sentirnos más ansiosos y esto se debe a varias razones. Pero lo principal es que son mis elecciones porque soy yo quien elijo la táctica y los jugadores que entran al campo”, lanzó.

Central Córdoba y un triunfo histórico en el Maracaná. (Foto: archivo)

"Si no me equivoco, fue la posesión más alta que tuvimos esta temporada: 78%. Fue el equipo que menos posesión de balón tuvo este año, no sé si en la Libertadores. Intentaron jugar al contraataque, en transición. Los dos extremos eran muy rápidos y esperaban a que perdiéramos el balón antes de avanzar. Eran peligrosos, y así era. Siempre pienso que es más fácil destruir que construir. Tienen muchos méritos. Intentaron marcar más agresivamente y nos hicieron cometer errores muchas veces porque los espacios estaban ahí. Era como una trampa. La forma de jugar del rival fue muy válida, ganaron con mérito y ahora tenemos que masticar esta derrota”, añadió.

Por último, dejó en claro lo que debe hacer de acá en adelante con su equipo: “No supimos cómo afrontar un marcador adverso y estar atrás en el marcador generó un caos, algo que detesto. El caos se instauró por mi culpa, porque queriendo ganar y arriesgar cada vez más, coloqué muchos jugadores de ataque en posiciones que en varios casos no eran las mejores para el sistema de juego con el que estaba jugando el adversario, y ellos no se sintieron cómodos. Busqué dar vuelta en el resultado de una forma que no habíamos entrenado, entonces no solo hice jugar al equipo peor, sino que sufrimos algunas transiciones. Cosas muy simples que tengo que trabajar para corregir y que no vuelva a ocurrir”, concluyó.