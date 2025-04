La revelación del asesor de Red Bull sobre lo que sucedió con Franco Colapinto: "No fue un tema"

Este fin de semana se correrá el GP de Japón de la Fórmula 1 en el histórico trazado de Suzuka. De cara a la tercera jornada de la temporada 2025, Franco Colapinto, quien estuvo presente en Australia y China, no viajará al medio oriente, ya que Ryo Hirakawa fue elegido como el piloto reserva para esta próxima carrera. Incluso, el nipón tomará el lugar de Jack Doohan en la FP1 de este jueves, algo que el argentino aún no ha hecho.

Por otra parte, de cara a este nuevo GP, hubo un cambio de pilotos entre Red Bull Racing y Racing Bulls. Liam Lawson, que no tuvo el mejor comienzo de temporada volverá a su ex equipo, mientras que Yuki Tsunoda será el nuevo compañero de Max Verstappen hasta el final de temporada. No obstante, antes de elegir al nipón, Colapinto estuvo en el radar de la escudería austríaca, pero Helmut Marko, asesor del equipo, aseguró que el oriundo de Pilar no fue una opción a la hora de decidir quién sería el reemplazante de Lawson.

Marko se reunió con Ollie Oakes, director de Alpine, y tuvo una charla con él, pero en ningún hablaron sobre Franco y su posible llegada a RB: "Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la (F4) británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema", sentenció en diálogo con Motorsport.com.

Helmut Marko explicó los motivos por los cuales Colapinto no fue una opción para reemplazar a Lawson. (Foto: archivo)

Además, el austríaco de 81 años habló sobre los cambios que tuvieron lugar antes del comienzo de la temporada 2025, que posicionaron al argentino como uno de los apuntados a ocupar un lugar en Racing Bulls, escudería que finalmente tuvo a Isack Hadjar y Yuki Tsunoda (ahora estará Lawson en su lugar): "Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final, no se lo consideró seriamente", lanzó.

Finalmente, dio a conocer los principales motivos por los cuales el piloto argentino no fue considerado una opción: "Teníamos a Hadjar, que había sido sistemáticamente más rápido en la Fórmula 2 que Colapinto, y, como se ha demostrado ahora, resultó ser la elección correcta", concluyó.