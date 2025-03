La lapidaria crítica de un reconocido DT a Guardiola: “Ha hecho un daño tremendo al fútbol”

El Manchester City de Pep Guardiola atraviesa el momento más delicado desde que el catalán es su entrenador y el 0-1 de ayer ante Nottingham Forest por Premier League no hizo sino acentuar la crisis. Crisis que es evidente y que ¿algunos gozan? Esa pregunta le hicieron a un reconocido entrenador como Fabio Capello, que aprovechó para atacar con todo a su colega.

Capello, que fue entrenador del Milan, el Real Madrid, la Roma o la Juventus, entre otros clubes de primer nivel, estuvo en España para la gala de los Premios Laureus, en donde elogió a Johan Cruyff y a su compatriota Carlo Ancelotti, por ejemplo, pero también fue consultado por Guardiola: “Usted nunca ha sido muy guardiolista, ¿está disfrutando esta caída?”, le preguntaron.

El City volvió a perder y ya son 9 las derrotas en esta Premier League. (Foto: archivo)

Capello, primero, negó esa afirmación y, respetuoso, destacó al Barça de Pep como uno de los tres equipos que marcaron una “revolución” en el fútbol. Pero luego sinceró su opinión e incluso reveló una pelea que había tenido con Guardiola cuando este era jugador de la Roma y Capello, el DT, en 2003: “El vino a decirme cómo tenía que hacer mi trabajo y yo le respondí: "Ponte a correr y luego hablas". Es que andaba por el campo de juego y yo no iba a sacarlo antes que gente que tenía muchas cosas mejor que él. Sin más. Ahí se acabó el debate”.

Capello se refirió al Guardiola entrenador y fue fulminante. “¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. La Champions que ganó con el City fue la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos. Pero todos los demás años, en Manchester y en Bayern Múnich, en los días clave siempre quería ser el protagonista. Cambiaba cosas y hacía inventos para poder decir: "No ganan los jugadores, gano yo", lanzó, lapidario, el italiano de 78 años.

“Esa arrogancia le ha costado varias Champions. Yo lo respeto, pero eso lo veo claro. Además, aunque eso ya no es culpa suya, ha hecho un daño tremendo al fútbol”, insistió sin pelos en la lengua. “Porque todo el mundo se ha pasado 10 años intentando copiarlo. Eso se ha cargado al fútbol italiano, que ha perdido su naturaleza”, explicó. Una voz autorizada, que destruyó por completo a uno de los entrenadores más reconocidos del siglo.