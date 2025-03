Gallardo confesó su enojo con los plateístas de River tras el 1-0 a Atlético Tucumán: “Tenía ganas de decirles…”

River Plate ganó este domingo como local 1-0 ante Atlético Tucumán por la fecha 9 del Apertura con un golazo de Colidio al minuto 79, que le permite escalar al segundo puesto de la Zona B con 18 puntos, 2 menos que Independiente. Fue un triunfo calve y muy necesario luego de lo que habían sido las derrotas ante Estudiantes por la Liga Profesional y ante Talleres por la Supercopa Internacional, tras las cuales el equipo fue muy duramente criticado tanto durante la semana como esta misma tarde en el estadio.

"No podemos controlar lo que viene de afuera. El DT y el jugador conviven con la exposición, la crítica y la opinión. Tenemos que aceptarlo aunque sea injusto y oportunista. En definitiva es parte del juego. Siempre existió y va a seguir existiendo, hoy todavía más con el aumento de la exposición", reconoció al respecto Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El comentario de Gallardo sobre las críticas a River

En ese sentido, se refirió a los silbidos que recibieron varios futbolistas cuando fue anunciada la formación: "Hoy le tocó a algunos jugadores como Lanzini, y hay otras cosas que van a seguir sucediendo. El fútbol da revancha permanentemente, te tenés que levantar y seguir. Yo también he pasado por situaciones de reprobación y nunca me he quedado con eso: hay que levantarse y seguir", apuntó el Muñeco.

A su vez, reveló que se enojó con varios plateístas que que le reclamaron que hiciera modificaciones durante el partido (no hizo ninguna hasta los 81'): "El equipo no me daba ninguna muestra de que tenía que cambiar algo. Lo único que faltaba era el gol, porque el equipo funcionaba. Entonces, ¿por qué iba a cambiar, porque tenía 5 cambios? Escuchaba a algunos: 'Hacé cambios, hacé cambios...'. Yo tenía ganas de decirle a la gente que estaba atrás: '¿No estás viendo que el equipo está jugando bien y no necesita que se toque nada?'", relató Napoleón.

El enojo de Gallardo con los plateístas de River

E insistió con lo mismo, para redondear la idea: "No voy a hacer cambios cuando el equipo está jugando bien. Por alguna necesidad tal vez, y nada más por eso. Yo no cambié nada porque el equipo me representaba absolutamente", sentenció Gallardo acerca del episodio con los hinchas de River.