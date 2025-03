Code Breaker ganó el Clásico Vendimia en el Hipódromo

El zaino Code Breaker ratificó su reinado en el turf mendocino al imponerse hoy en el tradicional Clásico Vendimia, disputado en el hipódromo local. La jornada ofreció diez competencias en total y contó con cerca de 5000 aficionados en las tribunas (el Vendimia siempre suele convocar menos público que el Santo Patrono Santiago). En general se vieron carreras de buen nivel y hubo pocos aspectos negativos (todo un logro para un turf mendocino que no atraviesa un buen momento).

El Clásico “Vendimia”, que se largó pasadas las 17 horas, aparecía como una carrera muy pareja en la previa. Esto más allá de que Code Breaker era señalado por especialistas y aficionados como el favorito de la contienda.

Code Breaker ganó su cuarto Vendimia.

Apenas largaron Master Mago salió decidido a hacerse de la vanguardia, seguido por French Champion y Viví Jurando. A todo esto, Code Breaker, que no largo bien, cerraba la marcha del lote. Con la competencia formalizada Master Mago se afianzó en su tol de enseñar el camino, siempre seguido por French Champion y Viví Jurando, mientras se arrimaban Wild Form y Master Seit y Code Breaker iba ganando colocaciones.

Cuando abandonaron la recta de enfrenta la vanguardia no se había modificado, pero Code Breaker ya estaba en el cuarto lugar. Incluso se puso tercero antes de pisar el derecho (detrás de Master Mago y French Champion).

Cuando pisaron el derecho Master Mago intentó la disparada, pero French Champion y Code Breaker (abierto) salieron a buscarlo. Hubo algo de lucha, pero finalmente Code Breaker pudo “quebrar” al puntero y pasó de largo faltando 100 metros para la línea de sentencia.

Al final determinó una nueva victoria clásica y destacada para el mejor fondista de la provincia de Mendoza. El año pasado Code Breaker ya había ganado el Santo Patrono Santiago y ratificó todo su poderío en otra fiesta grande del turf de Mendoza. Vaya desde aquí una gran felicitación paa su cuidador Ramón Abrales y para todo su equipo de trabajo.

Uno de los principales artífices de la victoria de Code Breaker fue su jockey Cristian López. El jinete había sufrido una gran rodada en la reunión pasada (el 16 de febrero) y hoy el turf le dio revancha ganando una de las carreras más importantes del medio. Además, tuvo una muy buena faena. Luego de largar en el último lugar lo fue “ubicando” y buscando libertad para terminar venciendo con claridad. Luego de cruzar el disco victorioso el jockey nos decía: “En el primer paso frente al disco venía último, pero lo fui ubicando de a poco. Ya en los 1200 metros venía muy cómodo el caballo y listo para buscar la carrera. Y cuando entré al derecho me encantó porque es un caballo que tiene una muy linda acción”. Y agregaba: “La verdad es que venía muy bajoneado por la rodada del otro día. No me sentía nada bien, incluso te lo dije en la primera carrera. Gracias a Dios me compuse y pude conseguir este triunfo tan importante. Lo lindo de este deporte es que siempre da revancha”.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “PIXAR” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TENGO EL ARTE 57 D. Gómez

2° CHE BAQUIANO 57 E. Ruarte 57 1 cpo

3° RICARDO FIRST 57 G. Tempesti 2 cpos

4° LABURANDO 57 D. Ledesma 5 cpos

5° DAME CIEN 57 C. López hocico

6° MARGINALES (*) 55 J. Gómez 1 cpo

U° AMIGO ESPERADO 57 S. Quinteros 6 cpos

(*) Largó con desventajas.

No corrieron: (1) VIEJO VERDE, (6) RECITAL CRUSHE. Dividendo del Ganador: $ 661,10. Dividendo de la combinada: $ 2.611,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 3.713,13. Dividendo de la Trifecta: $ 22.912,60. Tiempo: 1’ 20” 2/5. Por: Daddy Long Less y Topísima, de 3 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: La Gran Fortuna. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “HAPPY HOUR DAN” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOÑA DARK 57 F. Campos

2° DOÑA ÑECA 55 G. Tempesti pczo

3° PORTAL DE BELÉN 57 D. Ledesma 5 cpos

4° AMETHYST 57 D. Gómez 3 ½ cpos

5° CURL STAR 57 C. López 5 cpos

U° TU LA QUIERAS 54 N. Aguirre 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 452,55. Dividendo de la Combinada: $ 3.045,37. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.897,90. Dividendo de la Trifecta: $ 9.750. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: In The Dark y Doña Sexi, de 3 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ” – (Cat. Interior) – 1200 metros

1° SANTO KID 57 G. Tempesti

2° EVER SEEN 54 N. Aguirre 2 cpos

3° MALE KING 57 E. Ruarte 3 cpos

4° GENERAL SPRING 57 C. López 2 ½ cpos

5° DESACATADA TIM 53 D. Ledesma ¾ cpo

6° STRESSED OUT 56 F. Campos 3 cpos

U° MAXIUMUN GAME 56 W. Escudero 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3.477,60. Dividendo de la Combinada: $ 36.454,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 8.756,45. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Quiz Kid y Santorina, de 3 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium.

4 ta carrera

Clásico: “INICIACIÓN” – (Cat. Interior) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DICES QUE SI 58 L. Flecha

2° TODO EN CLARO 57 C. López ½ cpo

U° CRAZY BEACH 56 J. Luna 4 ½ cpos

No corrieron: (3) IT’S MY LIFE, (4) VALIDAME, (5) CAPITO CÓSMICO, (7) RIMENNA. Dividendo del Ganador: $ 419,60. Tiempo: 33” 3/5. Por: Touareg y Que Se Dice, de 2 años. Cuidador: C. R. González. Stud: La Chupina (San Juan). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Especial: “ROSADO VAN” – (Categoría Interior) – 1300 metros

1° CAPO MAN 54 N. Aguirre

2° BLUE RISK 57 D. Ledesma 4 ½ cpos

3° SUPER TRAICY 53 J. Gómez 5 cpos

4° BIG BOSS 56 B. León 10 cpos

5° STORMY BIRD 55 S. Quinteros ½ cpo

U° ESCAPE HATCH 56 D. Gómez 12 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.196,90. Dividendo de la Combinada: $ 3.446,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.194,85. Dividendo de la Trifecta: $ 86.775. Tiempo: 1’ 17” 2/5. Por: Capolicho y Victorian Rose, de 5 años. Cuidador: F. Chaca. Stud: Difunta Correa. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Clásico: “TERCO ESPÍA” – (Extraoficial) – 290 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORMY KISSING 58 N. Ochoa

2° RAPADITO 59 L. Escudero ½ cbza

3° DESEADA 59 A. Miranda 1 cpo

4° AMIGO COLOM 58 U. Carmona ¾ cpo

U° VIOLETA SALVAJE 61 J. Campanello 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 580,50. Dividendo de la Combinada: $ 3.016,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 3.062,90. Tiempo: 19” 1/5. Cuidador: J. Pérez. Stud: Doña Paula. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Clásico: “VENDIMIA CUADRERAS” COPA: LA PAZ MUNICIPIO – (Extraoficial) – 290 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° INDECISO 59 A. Miranda

2° LOCK BRYAN 59 L. Escudero ¾ cpo

3° DON ANTONIO 60 E. Larrea 2 cpos

U° ESTRELLE 58 R. Zapata 1 ½ cpos

No corrieron: (3) SOMBRA. Dividendo del Ganador: $ 1.238,90. Dividendo de la Combinada: $ 3.212,50. Tiempo: 15” 4/5 (Récord). Cuidador: L.Donnantuoni. Stud: Sin Horarios. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8 va carrera

Premio: “REINA NACIONAL DE LA VENDIMIA” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DARK SOUND 57 F. Campos

2° GRITALO GRINGO 57 L. Flecha 2 ½ cpos

3° RPIO FRANCO 59.5 C. López 5 cpos

4° PETALS 56.5 N. Aguirre ¾ cpo

5° UNDERWORLD 59.5 ½ cpo

6° EXACT SOUND 59.5 S. Quinteros 3 cpos

U° LIMONCCELLO (*) 59.5 R. Frías s/aprec.

No corrieron: (2) PINE GAP. Dividendo del Ganador: $ 707,90. Dividendo de la Combinada: $ 4.142,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.105,95. Dividendo de la Trifecta: $ 1.821,70. Tiempo: 1’ 5”. Por: Long Island Sound y Darling Dior, de 3 años. Cuidador: J. Olmos. Stud: Don Chiqui. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

9 na carrera

Clásico: “VENDIMIA” – COPA: CANAL 7 – (Categoría Interior) – 2200 metros

1° CODE BREAKER 60 C. López

2° MASTER MAGO 60 F. Campos 3 cpos

3° WILD FORM 60 P. Robles ½ cpo

4° FRENCH CHAMPION 60 E. Ruarte ¾ cpo

5° PERFECT INC 56.5 J. Luna 1 ½ cpos

6° DON NITRATO 60 J. C. Noriega 7 cpos

7° MASTER SEIT 60 B. León 3 cpos

8° DEL OTARIO 60 D. Ledesma 2 1/2 cpos

9° VIVÍ JURANDO 60 G. Tempesti 16 cpos

10° VALIOSÍSIMO 60 A. Fernández 14 cpos

(*) VIENTOS DEL SUR 60 R. Frías

(*) Dio por tierra a su jinete a metros de la largada.

No corrieron: (5) MARTIGNAC . Dividendo del Ganador: $ 613,95. Dividendo de la Combinada: $ 2.962. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.358,60. Dividendo de la Trifecta: $ 42.764,58. Tiempo: 2’ 17” 2/5. Por: Tre Cause y Cover, de 5 años. Cuidador: J. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL DE LA LUNA 59 L. Escudero

2° COMPÁS VIOLENTO 58. M. Mansilla 58 2 cpos

3° POTRI STRA 58 N. Ochoa cbza

U° FORLY DAY 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.509,25. Dividendo de la Combinada: $ 5.743,75. Tiempo: 18”. Cuidador: A. Búccaro. Stud: JF. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

Ampliaremos…