Tras su salida del Barcelona, Xavi reveló sus ambiciosas metas como DT: "Quiero ganar la..."

Con la asombrosa y prometedora campaña que está llevando a cabo el Barcelona con Hansi Flick, parece haber quedado ya en el olvido el polémico despido de Xavi Hernández hace poco más de medio año. Es que se trata de uno de los máximos ídolos del club como jugador, casi al mismo nivel que Lionel Messi. El ex mediocampista vistió la camiseta blaugrana durante 17 temporadas de 1998 a 2015, en las que disputó unos 767 partidos y ganó 25 títulos, entre los que se destacan 8 Ligas y 4 Champions.

Como DT, tras un exitoso desempeño en el Al Sadd de Qatar, dirigió poco más de dos años y medio al Barça entre 2021 y 2024, en el que fue un paso bastante agridulce. Por un lado, ganó LaLiga y la Copa del Rey en 2023, los primeros dos campeonatos post Leo. Por el otro, pese a las grandes expectativas, jamás logró pisar fuerte a nivel internacional, no pudiendo llegar nunca a instancias finales de la Champions, quedando dos veces eliminado en fase de grupos y siendo relegado a la Europa Legue, donde tampoco superó siquiera los cuartos de final.

Xavi ganó la Champions 4 veces como jugador, y ahora quiere hacerlo como DT. (Foto: FC Barcelona)

A 9 meses de su salida, el oriundo de Tarrasa rompió finalmente el silencio y habló de lo que fue su experiencia en el banco del cuadro de sus amores: "El club se encontraba en una de las peores situaciones de su historia, incluso peor que a principios de los 2000. Las expectativas eran muy altas en comparación con mi historia como entrenador. Mi profundo apego al Barça a veces no me hacía ningún favor. Quizás a veces era demasiado sentimental, pero fue un verdadero aprendizaje", reconoció en diálogo con France Football.

Por otro lado, Hernández comentó cuáles son sus máximas influencias y referentes en la dirección técnica y el tipo de fútbol que pretende desarrollar en su nuevo rol: "Me gusta ver a los equipos que juegan la pelota. A entrenadores como Guardiola, Arne Slot en el Liverpool, a Kompany en el Bayern, pero también ver los campeonatos de Qatar, Arabia Saudita, Portugal... Quiero que mis jugadores se diviertan, desarrollen un fútbol atractivo para la afición y ganen títulos".

Finalmente, se refirió a sus proyectos a futuro: "No tengo nada fijado, estoy abierto a escuchar ofertas. ¿Por qué no entrenar a otro equipo de LaLiga? Busco un proyecto ilusionante, tengo la ambición de ganar trofeos", apuntó. Y en ese sentido, reveló sus ambiciosas metas como director técnico: "Quiero ganar la Champions, la Eurocopa, el Mundial… (todos trofeos que ya ganó como futbolista)". Definitivamente, Xavi no apunta bajo. ¿Logrará cumplir con alguno de sus objetivos?