El sincericidio de Ancelotti de cara al partido de vuelta ante el Atlético de Madrid: "Estamos listos para..."

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que la mala imagen de su equipo en la última jornada de LaLiga, en Sevilla ante el Betis, fue un caso "aislado" y resaltó la reacción en 'Champions' ante el Atlético de Madrid, convencido de que están "listos para pelear todo pese al desgaste".

Valoró Ancelotti los días que sus jugadores han tenido para preparar el partido ante el Rayo, después de jugar el martes por la Champions, y pese al cansancio que arrastra su plantilla por el calendario, dejó un mensaje de optimismo en un momento clave de la temporada.

"Estamos listos para pelear todos los partidos en todas las competiciones, teniendo en cuenta el desgaste que hay. Estoy mucho más tranquilo para mañana porque hemos tenido cinco días de descanso. Ante el Betis habíamos jugado el miércoles, volvimos de madrugada y jugamos en Sevilla el sábado. A nivel físico y mental cuesta más. Hay que tenerlo en cuenta", opinó.

Ancelotti va en busca de otra Champions con el Madrid. (Foto: archivo)

"Estamos listos para pelear, estamos muy cerca. No es la situación ideal, pero estamos muy cerca de una final de Copa del Rey, del liderato en Liga, de los cuartos de Champions. No es la ideal porque eso sería ser líderes en Liga, pero estamos muy cerca y listos para pelear", añadió.

Después de ser muy crítico con la imagen que sus jugadores mostraron en el Benito Villamarín, días después 'Carletto' aseguró que no elijen partidos en los que sacrificarse más y apuntó a lo físico como principal clave: "Me decepcionó el partido de Sevilla porque creía que el equipo estaba en buen momento, no esperaba este bajón. Afortunadamente creo que ha sido aislado porque hemos reaccionado muy bien ante el Atlético de Madrid", explicó.

"No creo que los jugadores elijan los partidos, pero en una temporada tan exigente y tras salir de la eliminatoria ante el City, es un desgaste muy alto y no puedes pensar estar todos los partidos al cien por cien. Me decepcionó porque la dinámica era buena. Ojalá podamos volver a la línea buena de antes del partido ante el Betis", deseó.

El Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano por La Liga. (Foto: archivo)

Enfocando su próximo compromiso, en medias de la dura lucha de la Champions League ante el Colchonero, el italiano valoró la dificultad que presentará el Rayo Vallecano, equipo al que elogió por su temporada: "El Rayo lo está haciendo muy bien, es un equipo valiente, bien trabajado y organizado, intenso. Nos va a exigir mucha intensidad y tenemos que estar preparados para seguir en la pelea. Sumar puntos es vital. Ojalá pueda salir un buen partido", dijo.

Fuente: EFE