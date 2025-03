El regalo de Coudet a un periodista con el que se había enojado y la gran reacción del cronista: “Le garantizo que…”

El Deportivo Alavés de Eduardo Coudet obtuvo un trabajoso y vital triunfo este sábado como local ante Villarreal por la fecha 27 de LaLiga, en el que terminaron jugando con dos hombres menos por las expulsiones de Antonio Silvera y Antonio Blanco en el segundo tiempo. Esta victoria fue clave ya que le permitió cortar una racha de 6 encuentros sin ganar y ponerse a tiro de la permanencia, quedando en 18° puesto con 26 puntos.

Al entrenador argentino se lo notó muy aliviado en la conferencia de prensa y hasta se permitió sonreír luego de varias semanas bastante complicadas por los resultados adversos. Esto desembocó en un particular intercambio con Eneko Aldekoa, periodista con el que se había peleado anteriormente por sus filosas preguntas y críticas cuando no se le salían bien las cosas, y que en esta oportunidad lo felicitó por la levantada del equipo.

El regalo del Chacho Coudet a un periodista en conferencia de prensa

"Qué bueno que tenemos cosas positivas para decir, Eneko, y no es solamente por vos. Pero te quería decir que el otro día no viniste y a lo mejor vos pensás que yo me quiero pelear con vos, o que vos te querés pelear conmigo...", comenzó a esbozar muy sonriente el Chacho y con un dejo de ironía. Su interlocutor, un tanto incómodo, intentó no seguirle el juego.

El ex DT de Rosario Central y Racing, entonces le hizo un peculiar regalo que le tenía preparado para descomprimir el momento de tensión: "Te voy a dar esto porque no me quiero pelear con vos y te traje un chocolate. Ahora te lo doy...", apuntó mientras sacaba de su bolsillo un chocolatín de una reconocida marca, generando risas entre los presentes.

"Están aquí los compañeros y no quieren gastar su tiempo en una conversación entre usted y yo", retrucó nuevamente el periodista, aún sin ceder ante las intenciones del técnico del Alavés, quien tampoco dio el brazo a torcer. "¿Les molesta mucho perder el tiempo? Te traje un chocolate, no es mi intención, no importa, me apetecía", insistió.

Finalmente, Eneko Aldekoa le aceptó y agradeció el regalo, pero se mantuvo firme en su postura y, con algo de complicidad, le hizo una última advertencia: "Eso sí, ya que estamos, le garantizo que las preguntas más incómodas las seguiré haciendo yo". A lo que Coudet replicó: "A mí me gusta porque es parte de esto, de hablar del fútbol y no pasa nada. Simplemente para que veas que no hay nada en este ida y vuelta y que podés seguir siendo así. Espero que esté bueno el chocolate y ya me dices a la próxima".