Polémica por el Top 20 histórico que hizo la Fórmula 1: en qué puesto está Fangio

En el año en el que cumple 75 años, la Fórmula 1 quiso celebrar con sus fanáticos haciendo un repaso por los hitos más recordados en el mundo del automovilismo. No hubo problema a la hora de destacar escuderías, carreras, maniobras… pero, como de esperarse, sí se desató la polémica al darse a conocer el listado de los 20 mejores pilotos de todos los tiempos.

778 personas condujeron al menos una vez un monoplaza de Fórmula 1 y la entidad quiso destacar solo 20. Un desafío mayúsculo, evidentemente. El listado es en gran parte lógico y satisfizo a algún que otro fanático de los motores, pero, no puede negarse, omitió a una leyenda de la Máxima.

Schumacher, el líder de la lista. (Foto: archivo)

De los pilotos en actividad, que estarán en el Gran Premio de Australia el próximo 16 de marzo, aparecen solo los tres esperados: Lewis Hamilton (3º), Max Verstappen (4º) y Fernando Alonso (11º). Lo que sí no estaba en los planes de nadie es que entre los 20 mencionados estuvieran, por ejemplo, Giles Villeneuve y Stirling Moss, dos que no obtuvieron títulos mundiales... pero no apareciera Nelson Piquet.

El brasileño Piquet fue campeón de la Fórmula 1 en 1981 (definió la corona con Carlos Reutemann), 1983 y 1987 y su ausencia en el listado enloqueció a varios; y con sentido. Desde su retiro, no fue un rostro mediático, pero su aspereza como conductor y sus tres títulos en el Gran Circo no merecían ser olvidados tan fácilmente. Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda y Ayrton Senna, los otros tricampeones de F1 además de Piquet, sí son parte de la lista.

El nombre de Nelson Piquet no apareció y se desató la polémica.

Fangio, con cinco antes que él

Juan Manuel Fangio tiene cinco títulos mundiales de Fórmula 1 (1951 y 1954-57) y el argentino solo es superado en esa lista con Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete coronas. Sin embargo, a la hora de elegir a los 20 mejores pilotos, la F1 lo ubicó, no solo detrás del alemán y el británico, sino también detrás de Ayrton Senna, Max Verstappen y Alain Prost. Una elección que decepcionó al público argentino, que no comulga con que Fangio no pertenezca al Top 5.

El Top 20 completo