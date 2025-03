Orlando Gill reveló detalles de su charla con Chilavert tras romper su récord: "Me dijo que..."

Tras la dura derrota en el clásico barrial ante Huracán, San Lorenzo se recompuso rápidamente, rompió su mala racha de 15 clásicos sin ganar y venció agónicamente por 3-2 a Racing en el Bajo Flores con un doblete de Malcom Braida, una de las figuras del equipo, y Jaime Peralta a los 91’, uno de los refuerzos en este mercado de pases. Con este triunfo, el equipo de Miguel Ángel Russo alcanzó la cima de la Zona B con 17 unidades junto a Independiente y Rosario Central.

Justamente, este sábado a partir de las 17 habrá choque de líderes en el Pedro Bidegain cuando el Ciclón y el Rojo se enfrenten en uno de los partidos más apasionantes de la fecha 9. Pensando en el partido ante el equipo de Avellaneda, Míguelo pensaría en repetir el equipo que venció a la Academia, aunque en el banco de los suplentes la gran noticia es el regreso de Íker Muniain, quien podría sumar algunos minutos y ser clave en el gran presente futbolístico que atraviesa el cuadro azulgrana.

Este gran presente que vive el Ciclón tiene varios responsables y uno de ellos es Orlando Gill. El arquero que se ganó el lugar en la pretemporada recibió cinco goles en ocho jornadas y también rompió un récord del histórico José Luis Félix Chilavert al no conceder goles en las primeras cuatro jornadas del torneo (Talleres, Gimnasia , River y Vélez). Tras lograr esta marca histórica, el arquero paraguayo reveló detalles de la charla que tuvo con el histórico futbolista de Vélez.

Orlando Gill dio detalles sobre su charla con Chilavert. (Foto: archivo)

“Me mandó un saludo y mucha fuerza. Me dijo que no deje de crecer, que no cambie mi personalidad por nada y que me anime a patear”, desveló el golero guaraní en una nota con Paso a Paso. Luego, se refirió a su habilidad de patear tiros libres, algo en lo que su compatriota siempre fue único: “En el club están al tanto de que pateo tiros libres, aunque creo que no es el momento para hacerlo. Metí cuatro goles. Soy más de patear fuerte, colocado, pero fuerte”, mencionó en diálogo con la Radio AM 1080.

Por otro lado, el arquero se alegró por su gran presente: “Estoy contento, esperaba este salto hace mucho. Estoy en uno de los grandes de Argentina, con una hinchada exigente, que está en las buenas y en las malas. Me tuve que poner las pilas en los entrenamientos, fue día a día, de menos a más. Por un tema de cupo de extranjeros, no podía estar en la plantilla en 2024”, sentenció.

Por último, dejó en claro cuáles fueron los principales aprendizajes desde su llegada al futbol argentino: “El puesto no es nada fácil, cuesta arrancar y más que nada de titular. Aprendí demasiado: mejoré la salida con los pies y manejo mejor los nervios, estoy más tranquilo. La estatura me ayuda mucho en el juego aéreo", concluyó.