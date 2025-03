La sinceridad brutal de Ander Herrera, figura en la goleada de Boca: “Todavía duele lo de la Libertadores, pero…”

Ander Herrera tuvo su mejor partido desde su llegada a Boca. En la victoria 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, el volante vasco fue clave con su precisión y visión de juego. Participó en los dos primeros goles: metió un pase milimétrico en el tanto de Milton Giménez y luego asistió de primera a Kevin Zenón en el segundo.

La transmisión oficial lo eligió como figura del encuentro, pero él no dudó en destacar a sus compañeros: "Me gustaría mencionar el partido que hicieron Milton Delgado y Lautaro Di Lollo, estuvieron a un nivel altísimo. Son chicos que son el futuro del club. Me tocó a mí ser la figura, pero podrían haber sido ellos”, expresó.

Pese al triunfo, el español reconoció que la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima sigue pesando en el plantel: “El golpe es difícil de olvidar, las cosas como son. Sé lo importante que es la Libertadores para el club y todavía duele, pero ¿qué podemos hacer? Jugar lo mejor posible y ganar. Hoy hicimos un muy buen primer tiempo. En el segundo bajamos un poco el nivel, pero es para estar contentos. Olvidar no se olvida, porque duele, y tiene que doler”.

Finalmente, consultado sobre la exigencia que puso Fernando Gago de ganar el Apertura, Herrera prefiere ir con pies de plomo: "Yo toda mi carrera fui día a día. Ahora pienso en Defensa y Justicia, pero si hacemos las cosas bien, este club debe pelear por todo”.

Con esta actuación, el español comienza a justificar su llegada y se perfila como un jugador clave en la reconstrucción de Boca tras el durísimo golpe copero.