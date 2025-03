La fuerte advertencia del Chori Domínguez a los refuerzos de River: "La camiseta pesa bastante, no es..."

River no atraviesa su mejor presente futbolístico. El equipo de Marcelo Gallardo se ubica en la cuarta posición de la Zona B del torneo Apertura con 15 unidades y está a 2 de los líderes, Rosario Central, Independiente y San Lorenzo. Además, el pasado sábado perdió el invicto en el certamen local al caer de manera sorpresiva por 2-0 ante Estudiantes en el Más Monumental. Sin embargo, el golpe más fuerte lo sufrió el miércoles al perder la final de la Supercopa Internacional 2023 por penales (3-2) ante Talleres de Córdoba luego de igualar 0-0 en los 120 minutos.

A partir de este flojo momento que atraviesa la institución de Núñez, quien salió a hablar sobre el tema fue Alejandro "Chori" Domínguez. El histórico futbolista que se destacó con su gran paso a comienzos de los 2000 y que regresó para pelear por el ascenso en 2012 a pesar de que estaba jugando en el Viejo Continente, se refirió al presente del equipo del Muñeco y les dejó un fuerte mensaje a los nuevos refuerzos.

El mensaje del Chori Domínguez a los refuerzos de River

“La adaptación nunca es fácil, en ningún equipo, cuando hay que hacer un cambio, menos acá. La camiseta de River pesa bastante. Realmente, esto no es para cualquiera. Han llegado muy buenos jugadores y capaz no fue su momento”, mencionó el Chori en diálogo con TNT Sports.

Por otra parte, el exfutbolista del Valencia se mostró confiado de cara al futuro, ya que piensa que el equipo va a mejorar y cambiará la imagen tras la durísima derrota ante el cuadro cordobés en la Nueva Olla: “Cada uno puede hacer su lectura. Más allá de los campeones del mundo o lo que haya llegado, lleva su tiempo. Muchas veces como hincha uno quiere que todo camine como hace un tiempo. Pero todo es un proceso”, sentenció.

El Chori y su pasión por ir a la cancha

Por último, el Chori, quien juega en el Senior de River junto a otras leyendas del club como el Burrito Ortega y es una de las figuras del plantel, dejó en claro que siempre está presente cada vez que el Millonario juega en el Más Monumental: “Vengo a la cancha contento, tranquilo. A veces me puede gustar más o menos lo que veo. Pero me limito a venir, ver el partido, apoyar y disfrutar. No estoy dentro como para hablar más”, concluyó.