La confesión del Chori Domínguez sobre Cavenaghi tras el descenso de River

A casi diez años del momento más duro de la historia de River Plate, Alejandro Domínguez confesó una conversación que marcó el devenir del equipo.

En 2011, el Millonario descendió a la Primera B Nacional luego de perder la promoción ante Belgrano de Córdoba. Una vez finalizado el encuentro, Fernando Cavenaghi se comunicó con el Chori con el objetivo de retornar al club y llevarlo nuevamente a la máxima división.

"No me convenció, pero el que me lo dijo fue él, en ese momento", afirmó Domínguez en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Estaba con mi mujer viendo el partido, y enseguida hablamos con Fernando. '¿Y si lo intentamos?', me dijo. Ahí empezamos a movernos un poco. Él con su familia, yo con la mía".

Luego, Domínguez reconoció la presión que sentían por devolver a River a Primera: "Hay una imagen, un video, cuando estamos sentados en el último partido contra Almirante Brown, que ya no tenía ni fuerzas para festejar. Mucha tensión. Había una obligación".

"Había una presión muy grande. En ese momento, todos los problemas caían sobre nosotros dos, más allá de que teníamos la ayuda del Lobo Ledesma y Jony (Maidana)", sentenció.