Beckham confesó qué le pide Messi cada vez que va a una práctica del Inter Miami: “Me dice…”

David Beckham fue una pieza fundamental para que Lionel Messi llegara al Inter Miami casi dos años atrás y revolucionara por completo la Major League Soccer (MLS). El exjugador y ahora empresario exitoso y consagrado tentó al rosarino con una oferta y una comodidad difíciles de rechazar y, desde entonces, ha mantenido siempre un gran vínculo con el “10”.

Tal es la buena onda, que Beckham reveló cuál es el curioso pedido que Leo y compañía le hacen cada vez que asiste a un entrenamiento. En diálogo con la revista Men’s Health, el que ejerce como presidente de Inter Miami, que ayer venció 2-0 al Cavalier sin el astro argentino, sobrecargado, aseguró que lo invitan a ¡sumarse al equipo!

El inglés tuvo un rol clave para que Messi llegue a Inter Miami. (Foto: archivo)

“Cada vez que voy por ahí, ellos siempre me están encima. Leo (Messi) y luego Luis (Suárez), Jordi (Alba), Sergio (Busquets)… Se dan vuelta y me dicen "¡Vamos, vamos! Únete a nosotros"”, confesó. El ex jugador del Manchester United, París Saint-Germain y Real Madrid tiene 49 años y se ha mantenido en gran forma física.

A su vez, y él mismo lo sostuvo, tampoco ha perdido “el toque”, lo que parece acercarlo al campo de juego más que a otros exfutbolistas de su edad. “Lo gracioso fue que el otro día estaba jugando con un balón para Adidas, filmando algunas escenas para mis nuevas botas Predator. Estaba haciendo algunos tiros libres, dando algunos pases largos y me emocioné demasiado”, relató Beckham.

“Llegué al quinto, al sexto y al séptimo tiro libre; en el octavo, lo hice y pensé: "¡Oh, mierda, mi cuádriceps!". El chico que estaba filmando me preguntó si podía hacer un par más. Le dije: "¡No, no creo que lo logremos!", contó entre risas. Es que claro, pese a las propuestas de Messi, Suárez y compañía, y a un estado físico privilegiado, la edad acecha hasta a los mejores.