La fuerte revelación de Paredes sobre su pelea con Messi en 2021: "Estuvimos tres meses..."

Leandro Paredes es uno de los futbolistas imprescindibles en la lista de Lionel Scaloni. El mediocampista de la Roma, que recientemente negoció una vuelta a Boca pero finalmente renovó con la Roma, fue una pieza importante en la Selección argentina que encadenó las conquistas de la Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

El año de la consagración en Qatar, el volante central consolidó su estrecha amistad con Lionel Messi. El astro rosarino y el jugador surgido del Xeneize compartieron plantel en el Paris Saint-Germain en 2022, y desde entonces construyeron una relación que sigue firme hasta el día de hoy. Sin embargo, antes de esto, la Pulga tuvo un fuerte enojo con Paredes debido a un comentario que hizo durante un partido de la Champions League entre el Barcelona y el PSG, por los octavos de final de la edición 2021.

En el partido de ida, disputado en el Camp Nou, el equipo dirigido en aquel entonces por Mauricio Pochettino goleó al conjunto catalán con un hat-trick de Kylian Mbappé y un gol de Moise Kean. Messi, por su parte, marcó el único tanto de los culés desde el punto de penal. Tras el segundo gol del delantero francés, Paredes hizo un comentario motivador para sus compañeros, pero con un tono despectivo hacia el rival. Como el partido se jugó a puertas cerradas debido a la pandemia de covid-19, Leo alcanzó a escucharlo, no le gustó en absoluto y se lo recriminó con insultos y gestos dentro del campo de juego.

La pelea entre Messi y Paredes en el Barcelona-PSG

En ese entonces, el volante lo ignoró, pero su relación sufrió un quiebre más que importante: "Como tres meses sin hablar estuvimos. Yo la pasé como el orto. Le mandé un mensaje al día siguiente, le mandé a los 15 días... Yo le dije: 'No era para vos, no era para ofender'. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar", reveló el mediocampista en una entrevista con Infobae.

En el partido de vuelta ambos se saludaron bien, pero no hubo reconciliación y cuando pospusieron la fecha FIFA de marzo debido a la gran cantidad de casos de coronavirus, recién se reencontraron en la doble fecha previa a la Copa América 2021, que cortó con la sequía de títulos de la Albiceleste. Paredes, nervioso, estaba a la expectativa de cómo lo iba a tratar el ocho veces ganador del Balón de Oro. Y así narró ese reencuentro: "Ya habían pasado tres meses sin hablar. Yo pensaba: 'Ahora tengo que ver cómo reacciona'. Pero no, fue un fenómeno, un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio, yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: '¿Qué haces despierto tan temprano?'".

Desde ese instante, todo regresó a la normalidad. Recuperaron la relación de siempre y formaron un grupo sólido que, tras 28 años, logró consagrarse campeón. Después, la historia ya conocida: jugaron juntos en el PSG, se coronaron campeones del mundo y volvieron a alzar otra Copa América.