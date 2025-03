Atento, Scaloni: la Selección de Brasil anunció los convocados para la doble fecha de Eliminatorias con el regreso de Neymar

ISSO É BRASIL! uD83CuDDE7uD83CuDDF7



uD83DuDCDDSeleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial!



Vamos juntos! uD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/p7rZ52n5oH