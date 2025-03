La opinión de Fernando Gayoso sobre los penales ante Alianza Lima y el cambio de arqueros: "La verdad que..."

La eliminación de Boca Juniors ante Alianza Lima en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, lo que no le permitió clasificar siquiera a la Sudamericana, fue un gran golpe para todo el equipo y, especialmente, para Fernando Gago y su cuerpo técnico, que quedaron muy comprometidos. Algo que hizo mucho ruido fue el ingreso de Leandro Brey por Agustín Marchesín para la definición por penales, en la que se concretaría la derrota luego de que el cuadro peruano acertara sus 5 disparos.

Es llamativo además que justo hayan quedado afuera desde los doce pasos, donde a lo largo de la historia, incluidos los últimos años, el Xeneize supo hacerse muy fuerte, obteniendo grandes logros por esta vía. Uno de los grandes responsables del éxito en este tipo de instancias en la última década es Fernando Gayoso, exentrenador de arqueros que estuvo en el club de 2014 a 2023, cuando debió dejar el cargo luego de que le diagnosticaran esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Igualmente, continúa vinculado a la institución y sigue presentándose diariamente a las prácticas.

El cambio de Brey por Marchesín generó una gran polémica. (Foto: Fotobaires)

"Nosotros buscábamos tratar de ver en los posibles pateadores algún patrón, alguna seña en los momentos que pateaban, que nos pudieran dar alguna idea donde podían patear. Cuando vos ves muchos penales, cómo definen, cuándo, dónde, el tiempo, si es de local o visitante, te lleva a tomar una decisión... A nosotros nos dio resultados porque lo que sacábamos en conclusión, generalmente terminaba pasando. Veíamos algo más que los demás no tenían o que los demás no podían ver y eso hizo que podíamos llegar hasta donde llegamos en la Copa Libertadores (2023)", explicó acerca de su trabajo este miércoles en diálogo con Olé.

"De los cinco penales, fuimos a tres. A veces cuando están muy bien pateados, por más que vayas... Cuando están bien pateados también el vale, el gol, a veces no se puede llegar a cubrir todo. Pero bueno, de los 5 y 3 tuvimos la posibilidad de ir donde iba la pelota y no tuvimos la suerte de atajarlo", apuntó luego acerca de la eliminación de Boca el martes pasado ante Alianza Lima.

Por su parte, al ser consultado sobre el polémico cambio de Brey por Marchesín, no se la quiso jugar demasiado y fue cauto en su respuesta: "La verdad que no sé qué decir sobre eso. No tengo una opinión formada. La verdad que uno siempre quiere que las cosas salgan bien. Seguramente trató de hacerlo mejor. A veces sale, a veces no. No estoy al tanto de lo que pasó", señaló Gayoso al respecto.