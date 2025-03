Irala cargó a Racing por el triunfo de San Lorenzo y Cambeses le respondió fuerte: "Que no sea bol..."

Facundo Cambeses fue la gran figura de Racing en el Nuevo Gasómetro, pero no pudo evitar la derrota por 3-2 ante San Lorenzo en un partido caliente. Y la temperatura subió aún más tras el pitazo final, cuando el arquero de la Academia se cruzó con Elián Irala por su forma de festejar.

"Vino y empezó a festejar en la cara, esas cosas no están buenas para nada. No las comparto", lanzó Cambeses tras el encuentro. Y fue más allá con una advertencia: "Decirle que no sea boludo, que es al pedo hacer esas cosas, que no le suman a nadie. Así que, allá ellos. Nosotros hace dos días estábamos festejando, así que bueno, que festejen...".

Mirá el "reto" de Cambeses a Irala

Irala fue titular en el equipo de Miguel Russo tras frustrarse su pase al Inter de Porto Alegre y fue uno de los que más celebró el triunfo cuervo, que cortó una racha de casi dos años sin ganar un clásico. Del otro lado, el arquero académico dejó en claro su bronca: "Nosotros hace dos días estábamos festejando. Que festeje".

Cambeses, figura con sabor amargo

El ex Banfield, que fue titular por la lesión de Gabriel Arias, tuvo una actuación destacada y sostuvo a Racing en varios momentos del partido. Sin embargo, el resultado final lo dejó golpeado: "Se me hace muy difícil hablar en estos momentos. Me duele muchísimo, por mí, por mis compañeros, por el grupo, por el club… Hicimos un esfuerzo enorme y nos vamos sin nada".

"Esto es así, es fútbol. Nos tenemos que levantar. Tenemos un grupo de la c... de su madre. Vinimos de salir campeón hace tres días, así que este grupo tiene mucho huevo y se va a levantar", cerró, con la mente ya puesta en la recuperación de Racing.