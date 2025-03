El sentido mensaje de Djokovic a Federico Gómez tras revelar que tenía pensamientos suicidas: "Siempre hay luz al final del túnel"

Este domingo, generó un gran impacto en el mundo del tenis el relato de Federico Gómez, tenista argentino que, tras un gran 2024 en lo deportivo en el que ganó 7 títulos Challenger (3 individuales y 4 en dobles) y escaló al puesto 133° del Ranking ATP, atravesó un muy delicado momento en lo personal y llegó hasta tener pensamientos suicidas. Esto lo reveló en su cuenta de Instagram, en donde compartió un muy conmovedor texto en el que detalló todo lo que le pasó por la cabeza en el último tiempo.

"Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie. (...) Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarse si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas, de no querer vivir más y dejar este mundo. (...) Estoy agradecido de tener la gente que me rodea y que busca sacar lo mejor de mí aunque esto sea una tarea muy difícil. Intentaré volver a tener esa alegría natural que me caracterizaba y, principalmente, volver a sentirme bien conmigo", escribió.

El duro posteo de Federico Gómez

Este duro posteo conmovió a medios y deportistas de todo el mundo, y no fueron pocos los protagonistas del tenis internacional que se expresaron en apoyo del argentino. Entre ellos, se destaca nada menos que el mismísimo Novak Djokovic, el máximo ganador de títulos de Grand Slam en la historia, quien le dedicó unas palabras en redes sociales.

La historia que compartió Djokovic en apoyo a Federico Gómez. (Foto: captura @DjokerNole)

"Fuerza amigo. Siempre hay luz al final del túnel", escribió el serbio en sus historias de Instagram, compartiendo en la misma la publicación original de Fede Gómez. Este sentido mensaje fue acompañado de los emojis de un sol y dos manos rezando, para fortalecer el sentido de su dedicatoria.

Este gran gesto de Djokovic demuestra que además de ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, mantiene su compromiso y sigue de cerca lo que sucede con los distintos competidores de su diciplina. Ya le había dedicado una palabras al Peque Schwartzman luego de su retiro, permitiéndose incluso bromear. En esta oportunidad, tratándose de una situación mucho más delicada, optó por un tono más serio.

