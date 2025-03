El llamativo elogio de Carlo Ancelotti a Kylian Mbappé: "Va a ser una leyenda como..."

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, no comparó a Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo pero admitió que el delantero francés puede lograr números goleadores similares, convencido de que "va a ser una leyenda" madridista.

"Es difícil comparar a jugadores distintos y decir que Mbappé va a ser capaz de lograr lo que ha logrado Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Tiene la posibilidad de hacerlo y eso significa que va a ser una leyenda del Real Madrid como lo es Cristiano Ronaldo", manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti busca su tercera final de la Copa del Rey, competición que conquistó en las dos ocasiones que llegó al partido decisivo. Puso en valor el torneo antes de recibir a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, con ventaja de un tanto de la ida de semifinales: "Me motiva estar muy cerca de una final, a los jugadores y al club . Estoy más motivado porque es un logro jugar una final de cualquier competición, por estar muy cerca, tener una pequeña ventaja y el apoyo de nuestra afición nos motiva más", dijo.

El técnico italiano ve a su plantilla "motivada" y "en buena forma", con los brasileños Vinícius, Rodrygo y Endrick más el uruguayo Fede Valverde ya recuperados del desgaste de los largos viajes para jugar con sus selecciones. "Tenemos la oportunidad y la ilusión de jugar otra final. Nos encantaría ganar la Copa del Rey, una competición que nos ha salido bien los últimos años y queremos repetir".

Se mantendrá como titular ante la Real Sociedad Andriy Lunin en la portería, con Thibaut Courtois de baja por un problema muscular, y no miró más allá 'Carletto', que no desveló el elegido para la final si el Merengue cierra su clasificación. También dio opciones de jugar el martes a David Alaba y Endrick: "Alaba está muy bien, ha jugado con su equipo nacional y con carga de partidos cada tres días puede ser un riesgo pero mañana tiene más opciones. Los que no han jugado desde el principio ante el Leganés tendrán más opciones en los once de mañana", admitió.

