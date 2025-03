El conmovedor último adiós de Colapinto a un camarógrafo argentino fallecido: "Siempre dejando todo"

En la antesala del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, mientras se intentaba presagiar el desempeño de Yuki Tsunoda en el Red Bull o de Jack Doohan en su cuarta carrera en Alpine, una noticia que excedió los motores sacudió al mundo de la F1: falleció Ulises Panizza, un camarógrafo argentino con largo recorrido en la categoría.

Varios en el entorno del automovilismo le dejaron su emotivo mensaje y Franco Colapinto, que compartió momentos con él en sus primeros pasos en la Máxima, no fue la excepción. “Un grande Uli, siempre dejando todo, ¡te vamos a extrañar! Qué lindo haber compartido juntos mis primeras carreras en F1. Mucha fuerza para toda la familia”, escribió el piloto de reserva de Alpine.

El mensaje con el que el argentino despidió a Panizza. (Foto: Instagram)

Panizza había estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y comenzado su carrera en 2012 trabajando para Fox Sports. Más tarde, pasó a ESPN y se hizo cargo de las transmisiones de Fórmula 1 junto a los periodistas Juan Fossaroli, Fernando Tornello y Albert Fábrega.

Fossaroli, justamente, periodista especializado en F1 y amigo personal del antiguo camarógrafo, expresó su dolor: “Todavía no lo puedo creer. No sabes cómo te voy a extrañar. Hermano, amigo, compañero de aventuras. Súper profesional y una persona ÚNICA. La F1 no será lo mismo sin vos. ULI D.E.P.”.

También reconocidos pilotos como Sergio “Checo” Pérez le dejaron un mensaje a Panizza: “Muy triste por la partida de nuestro querido Uli. Se va a extrañar su alegría y su sentido del humor. Descansa en paz, hermano”, escribió el mexicano en redes sociales.