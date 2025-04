¿Desprotegido? La tajante decisión de la MLS con el guardaespaldas de Messi

Nadie en el mundo genera la atracción que Lionel Messi provoca cada vez que pisa una cancha, incluso en los lugares más recónditos del planeta, tanto con la Selección argentina como (hoy) con Inter Miami. Tanto, que no son pocos los fanáticos que deciden arriesgar su cuerpo a fin de, aunque sea, tocarle el hombro; hasta que se topan con Yassine Cheuko, el guardaespaldas personal de Messi…¿Hasta ahora?

El propio Cheuko, responsable de la custodia del capitán de la selección desde hace años, con experiencia en la Marina y entrenamientos diarios de boxeo y otras artes marciales que comparte en sus redes sociales, reveló en diálogo con House of Highlights la tajante decisión de la MLS para con él: “No me quieren en el campo”.

Cheuko, siempre cerca de Messi

Según contó el protagonista, la MLS lo vetó y ya no podrá estar en el campo de juego durante los partidos de Messi. Y Cheuko se quitó responsabilidad y no ocultó su desacuerdo: “Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas invadieron la cancha. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido 16 personas”, sostuvo.

El guardaespaldas del “10” ya había criticado a la MLS y la Concacaf, meses atrás, por no realizar adecuadamente su trabajo. Cheuko debió ingresar a la cancha en más de una ocasión para proteger a Messi de los fanáticos y se quejó de que aquella no era su labor, sino de la seguridad del estadio.

Ahora, nuevamente, disparó: “Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo. Amo la MLS y a la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar, yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa, pero está bien, entiendo la decisión”. ¿Se verá afectada la seguridad del mejor jugador del mundo?