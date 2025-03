El elogio de Ariel Holan, DT de Central, a una figura de River tras el 2-2: "No hay que restarle mérito a..."

Este sábado por la noche, River Plate y Rosario Central igualaron 2-2 en un cambiante encuentro en el Monumental por la fecha 11 del Apertura que estuvo a la altura de las expectativas. Los de Arroyito comenzaron ganando con un gol de Sebastián Fererira al minuto 8, os de Núñez luego lo darían vuelta a través de Lucas Martínez Quarta a los 18' y Ian Subiabre a los 61', pero Santi López marcó tablas a los 84'.

Más allá de que el punto de visitante en una cancha tan complicada no es en lo absoluto negativo para el Canalla y le sirve para mantenerse como escolta de Independiente de la Zona B, les quedó el sinsabor de que lo podrían haber ganado en la última. Al cuarto minuto de adición, Enzo Copetti tuvo un mano a mano inmejorable contra Franco Armani, pero terminó definiendo desviado y la pelota se fue a centímetros por el segundo palo.

El increíble gol que erró Copetti en la última jugada

En conferencia de prensa, Ariel Holan se lamentó por la oportunidad desperdiciada, pero reconoció al Pulpo como responsable de que el esférico no hubiese entrado: "Me agarré la cabeza porque pocas veces tenés la posibilidad de hacer sacar del medio al rival y terminar el partido. Sabía el tiempo que llevaba en el cronómetro y dije 'mirá vos...'. Pero Armani achicó extraordinariamente, con una velocidad de piernas tremenda. La tocó y se fue apenitas al palo. Si no hacía eso, Enzo tenía todo el arco".

El elogio de Ariel Holan a Franco Armani

En ese sentido, insistió con el elogio para el arquero de River: "No hay que restarle merito a Armani, obviamente. Es un arquerazo. Achicó y eso es lo que hace un gran arquero, como es él. No es que no sea responsabilidad de Enzo no meterla, pero hay mucha virtud de Armani", sentenció el DT de la Academia Rosarina.

Como fuera, a pesar de que se podrían haber quedado con el triunfo, Central sigue por el buen camino desde que Holan asumió a fines del 2024. Pasadas ya 11 fechas del Apertura y a falta de 5 para que finalice la fase regular, se ubica 2° en la Zona B con 22 puntos (2 menos que Independiente, puntero con 24) producto de 6 victorias, 4 igualdades y apenas 1 derrota, y en caso de ganar el próximo partido, podría asegurarse matemáticamente su lugar en los Playoffs.