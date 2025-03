La tajante sentencia de Russo tras el triunfazo de San Lorenzo ante Racing: "Fue uno de los..."

Tras la dura derrota en el clásico ante Huracán el fin de semana pasado, San Lorenzo necesitaba una victoria que aliviara las tensiones que quedaron a partir de ese importante traspié. Este lunes, en un auténtico partidazo contra Racing en el que comenzó ganando, luego se lo dieron vuelta, y lo volvió a remontar de manera agónica en tiempo de descuento, se quedó con un triunfo clave por 3-2 por la fecha 8 del torneo Apertura.

Este gran resultado le permite al Ciclón escalar de manera provisoria al segundo lugar de la tabla de de la Zona B con 17 puntos, la misma cantidad de Rosario Central (pero que tiene mejor diferencia de gol). "Fue un partido difícil, tuvimos muchas situaciones de gol e hicimos mérito para liquidarlo antes. Es bueno darlo vuelta, es algo positivo para la gente", reconoció Miguel Ángel Russo luego del encuentro en conferencia de prensa.

Russo, bajo la lluvia, durante el clásico ante Racing. (Foto: Fotobaires)

"Nos dolió la última derrota y hoy de local teníamos que buscar la mejor forma. Creo que fue uno de los mejores partidos de San Lorenzo en líneas generales", sentenció a continuación, notoriamente conforme con el rendimiento de su equipo. "Es algo bueno para los hinchas también, le volvimos a ganar a un grande después de mucho tiempo y sobre la hora. Hay muchas cosas que a mi me gustan porque marcan lo que venimos hablando, diciendo, pregonando y buscando", agregó.

En cuanto al desarrollo del juego, apuntó: "En los primeros minutos erramos siete situaciones muy claras de gol. Me da pena pero lo importante es que no bajaron los brazos y siguieron. Las situaciones de gol fueron muchas, pero si digo que todos los partidos van a ser así me miento a mi mismo, esto es una lucha todos los días. El fútbol argentino no te da respiro, no te da tregua. Hoy todos mirarán como jugó San Lorenzo y es normal, hay que valorar lo de hoy pero el próximo partido será otra historia", advirtió.

"La inquietud y las ganas de ganar están siempre. Fuimos intensos, nos faltó definir, pero es todo aprendizaje permanente. No te tenés que caer y hay que seguir buscando. Siempre hay algo para mejorar, destaco el grupo y la buena relación, siempre hablando con los chicos y los grandes porque forma parte de la vida del entrenador más allá de lo táctico o lo físico, importa la forma de vida", concluyó finalmente Russo.