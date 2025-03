La tremenda sentencia de Ángel Romero sobre el fútbol brasileño: "Es el país con más racismo"

El racismo es una problemática que está a la orden del día en prácticamente todos los ámbitos de la vida. El fútbol, por supuesto, no se mantiene al margen, y uno de los países que más se movilizan al respecto es Brasil. Recientemente, luego de un episodio discriminatorio en la Libertadores Sub 20, la presidenta del Palmeiras amenazó con que su nación abandone la Conmebol y la CBF exigió en los últimos días que se tomen medidas más duras ante este tipo de situaciones.

Sin embargo, hay muchas voces que relativizan en cierto modo la postura del gigante sudamericano, como es el caso de Ángel Romero, quien conoce bien de cerca del fútbol brasileño tras defender durante tantos años la camiseta del Corinthians. Este jueves, un día después de ganar el Campeonato Paulista, hizo una fuerte denuncia sobre lo que vive día a día: "Este es el país con más racismo. Brasil tiene que arreglar primero las cosas acá internamente", aseguró en diálogo con ABC Cardinal.

Ángel Romero con el trofeo del Campeonato Paulista ganado con Corinthians días atrás. (Foto: @Corinthians)

"Ellos se preocupan más por lo que pasa afuera, en Paraguay, en España, en todos lados. Obviamente que no es bueno tampoco sufrir ese tipo de discriminación, de racismo. Pero acá, internamente, los brasileños son muy racistas también entre ellos", agregó el ex San Lorenzo en el mismo sentido. Y reveló: "Yo vivo eso a diario. Discriminaciones, preconceptos, todo tipo de insultos contra mi país, contra mi nacionalidad".

"Yo tengo mucho orgullo de donde vengo. Si me dicen 'indio', yo tengo mucho orgullo de ser paraguayo, ser 'indio', de tener esa sangre guaraní. Creo que pasa más por ese motivo. Siempre que me insultan, yo me siento halagado porque es de donde yo vengo. Soy paraguayo, soy de esa raza, entonces no llega a ser un insulto para mí", detalló acerca de lo que debe afrontar en su cotidianidad y en cada cancha a la que va a jugar.

E insistió a modo de conclusión: "Es complicado este tema porque ellos lo tienen bien de antes, no pueden pelear contra eso internamente. Diariamente, acá se ve mucho racismo y todo eso también se los complica cuando salen afuera. Obviamente que eso no es bueno, es crimen. Pero internamente tienen que ellos arreglar eso acá y después ver lo que pasa afuera", sentenció Ángel Romero.