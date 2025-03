La cautela de Julio Vaccari tras el 4-0 de Independiente sobre Godoy Cruz: "El hincha hace bien en ilusionarse, pero..."

Independiente ganó esta noche 4-0 en el Libertadores de América ante Godoy Cruz y se estableció en la punta de la Zona B del Apertura con 24 puntos y una diferencia de gol de +12. Lo logró todo en un primer tiempo furioso, en el que convirtió los cuatro goles antes del minuto 35, de la mano de Felipe Loyola por duplicado, Lucas Arce en contra y Gabriel Ávalos. Además, estiró su invicto como local a 19 partidos.

Luego de muchos años de frustraciones y temporadas que no le hacían justicia a la gloriosa historia del club, los fanáticos vuelven a soñar con volver a pelear por el campeonato local. Su último título de Primera División fue en 2002, y desde entonces no solo no lo volvieron a ganar, sino que ni siquiera pudieron meterse entre los primeros tres puestos en todo este tiempo.

Las declaraciones de Vaccari en conferencia de prensa

La esperanza de gritar nuevamente campeón de la liga después de 23 años se siente en el aire, y el propio Julio Vaccari lo reconoce: "El hincha hace bien en ilusionarse. Es la esencia. Yo soy de ir de manera progresiva. Siento que este equipo me representa, estos chicos están haciendo un trabajo muy bueno, pero hay cosas para mejorar", apuntó el DT en conferencia de prensa.

En ese sentido, cuando le preguntaron para qué cree que está Independiente en este 2025, mantuvo la cautela y evitó hablar de pelear el título ni mucho menos: "Este equipo está para jugar el próximo partido. No hay otra cosa. Nuestro objetivo tiene que ser ese y es eso lo que identifica a este grupo. Hay que representar la camiseta de la institución de la mejor manera", advirtió.

Finalmente, se refirió al largo invicto que mantiene en el Libertadores de América, donde no pierde desde mayo del 2024: "Hay una comunión muy grande entre los hinchas y los futbolistas y eso ayuda en los partidos de local. El lema de mi vida es esfuerzo, trabajo, lucha y resiliencia", sentenció Vaccari.