Jakub Mensik reveló su insólita cábala con Messi antes de su gran triunfo en Miami: “Le di la mano y...”

Jakub Mensik vive un sueño en el Masters 1000 de Miami. A sus 19 años, el checo sorprendió a todos al meterse en la final tras vencer en una batalla épica a Taylor Fritz. Pero más allá de su rendimiento en la cancha, su confesión posterior al partido se robó todas las miradas.

Minutos antes de saltar a jugar las semifinales, Mensik tuvo un inesperado encuentro con Lionel Messi en el vestuario. La Pulga, que asistió al torneo como espectador de lujo, le dio la mano al tenista checo, y este aprovechó la oportunidad para probar una insólita cábala: "No me lavé las manos antes de entrar a la cancha. Probablemente esa fue la clave para mí hoy", reveló entre risas.

Mirá el video

La anécdota se viralizó rápidamente, y Mensik no dudó en reforzar su admiración por el astro argentino en redes sociales. "Me encontré a una cabra en mi vestuario. Encantado de conocerte, leyenda", escribió en Instagram junto a una foto con Messi, haciendo alusión al término GOAT (Greatest of All Time).

Mientras el checo disfruta de su gran momento, su próxima prueba será la más difícil de todas: Novak Djokovic lo espera en la final. El serbio, máximo ganador de Grand Slams en la historia, también tuvo elogios para Messi y agradeció su presencia en el estadio: "Es un honor que alguien como él venga a vernos jugar."

Ahora, Mensik tendrá la oportunidad de hacer historia y quedarse con su primer título en un Masters 1000. ¿Volverá a recurrir a su cábala con Messi antes de la final?