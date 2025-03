Insólito: la mascota del Manchester City denunció a Erling Haaland

Una insólita noticia sacudió Inglaterra y en particular al Manchester City. El delantero noruego Erling Haaland, figura en el equipo de Pep Guardiola, fue denunciado por la mujer se desempeñaba como la mascota del club. Según la demandante, el delantero la habría golpeado violentamente en la nuca.

El hecho tuvo lugar en octubre del 2024, pero a raíz de un informe de The Sun salió a la luz en estas horas. En la previa de un partido entre el Manchester City y el Southampton por Premier League, el pasado 26 de octubre, antes de tomarse una foto, la mascota del equipo, de nombre Moonbeam, recibió supuestamente dos fuertes golpes en la nuca que habrían provenido de Haaland.

La denunciante cree que hay un "pacto" para encubrir a Haaland. (Foto: @ManCityES)

La agresión le provocó a la mujer, según su testimonio, una conmoción y vómitos. El sitio inglés así lo describió: “Fue al hospital tras ser golpeada juguetonamente mientras trabajaba como el peludo alienígena Moonbeam, creyendo inicialmente que había sido golpeada por una pelota perdida. Más tarde, una investigación del club exculpó al delantero noruego, antes de que el City decidiera no renovar el contrato de la furiosa graduada universitaria. La mujer, que no quiere dar su nombre, también presentó una denuncia por agresión ante la policía”.

El City, luego del episodio, inició una investigación, pero el resultado no satisfizo a la protagonista. Según ella, le contó el incidente al jefe de emergencias del City y recibió una respuesta que la ofuscó: “Al menos puedes decir que Erling Haaland te pegó”, le habrían contestado.

Según The Sun, la denunciante elevó el reclamo hasta la policía y declaró sobre el suceso en cuestión: “Estaba muy alterada, lloraba, me latía la cabeza y creo que estaba en estado de shock. Después me di cuenta de que había venido por detrás y me había golpeado en la cabeza y luego se había apoyado en mi cabeza”. Una situación más que extraña que sacude a uno de los mejores delanteros del mundo.