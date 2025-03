El tremendo elogio de Hugo Lloris, el arquero de Francia en la final de Qatar 2022, al Dibu Martínez: "Tiene todo para..."

Desde Los Ángeles, donde decidió continuar su carrera en la MLS tras casi dos décadas en la élite, Hugo Lloris analizó a Emiliano Martínez y le dedicó grandes elogios. El exarquero de la selección francesa, quien sufrió al Dibu en la final de Qatar 2022, fue contundente: "Tiene todo para ser uno de los mejores o el mejor arquero de la historia de Argentina", tiró en una entrevista con el diario La Nación.

Para Lloris, el marplatense es mucho más que un especialista en penales. "Ha sido fantástico en la Premier League con Aston Villa y decisivo con Argentina para ganar trofeos. Para ser campeón, necesitás un gran arquero, y él lo es." También defendió su estilo en la tanda de penales: "Lo critican por su comportamiento, pero él solo defiende su arco, su país y su club".

En 2018, en la conferencia de prensa anterior al duelo por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, al ser consultado sobre una posible comparación entre Kylian Mbappé y Lionel Messi, Lloris no dudó: "No, Messi es único. Es absolutamente imposible compararlo con alguien." Su admiración por el astro argentino quedó clara, al punto de proyectarlo en la Copa del Mundo 2026: "No veo a Argentina sin Messi en el próximo Mundial. Sigue jugando y disfrutando. Es su decisión, pero queremos seguir viéndolo".

Lloris y Messi frente a frente en la tanda de penales de 2022. El arquero se considera admirador de la Pulga. Foto: archivo.

Con 145 partidos jugados, Lloris es el futbolista con más presencias en la historia de la selección de Francia. Además, es el arquero con más partidos en Mundiales (20), superando a Manuel Neuer en la final de Qatar. Aunque siempre se destacó por su perfil bajo, sus compañeros coinciden en que su voz tenía peso dentro del vestuario.

Tres semanas después de perder la final en Doha, Lloris anunció su retiro de la selección francesa. Se despidió con un título mundial en Rusia 2018, una Liga de Naciones en 2021 y un subcampeonato en la Euro 2016. Pudo haber levantado su segunda Copa del Mundo, pero la Scaloneta tenía otros planes.