El mea culpa de Gustavo Costas tras criticar a los hinchas de Racing: “Pido perdón”

En el 122º aniversario de Racing Club, días atrás, Gustavo Costas había tomado el micrófono y lanzado dardos para todos (periodistas, medios, fanáticos), como siempre, sin eufemismos. Pero su voracidad típica lo llevó a pronunciar algunas frases que ofendieron a los hinchas de la Academia y ahora el DT bicampeón a nivel continental debió salir a pedir disculpas.

“No nos damos cuenta ni nos reconocemos. Me dio mucha lástima no haber llenado la cancha contra Huracán ni contra Santamarina (por Copa Argentina). Parece que estamos sufriendo. Y al contrario: desde el 67 no se vivía algo así”, lanzó el DT el pasado 25 de marzo, sin predecir que algunos hinchas de Racing interpretarían aquello como una suerte de insulto.

En algunos casos, eso fue lo que sucedió. Aunque Costas tiene el apoyo de la enorme mayoría del mundo Racing por lo conseguido en su cargo y por una larguísima historia vinculada al club, en la noche de ayer viernes, 24 horas después de la dura derrota 1-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, el entrenador se expresó en su cuenta de Instagram y ofreció unas sinceras disculpas.

“Se está hablando mucho de algunas declaraciones mías ante los medios de comunicación y en otros eventos, que terminaron viralizándose en redes sociales”, empezó Costas, junto a una foto suya envuelto en fuegos artificiales y festejos racinguistas. “Quiero pedir disculpas por las frases desacertadas. Lamentablemente se interpretaron de una forma distinta a la que intenté expresar”.

Qué había dicho Costas

Como de costumbre, reafirmó su condición de fanátco para intentar darles alguna explicación a sus exabruptos. “Como saben, yo soy un hincha más y eso me pone en un lugar diferente a la hora de declarar, lo que me lleva a cometer errores que repercuten a nivel institucional y sobre todo ante la hinchada que amo desde que nací”, escribió el DT de un equipo que, a cinco fechas del final, está fuera de los puestos de calificación en el torneo local (10º, a cuatro del 8º).

Costas ponderó el trabajo hecho en Racing: destacó a la dirigencia, la hinchada, el cuerpo técnico, los jugadores y cerró, nuevamente, reconociendo su error. “Vuelvo a ofrecerles mis más sinceras disculpas. El amor por este escudo me lleva a hacer declaraciones incorrectas. Pero estoy cada vez más convencido de que si nos mantenemos todos juntos como hasta acá, vamos a ser imparables (...) Les aseguro lo mismo que les dije aquel 15 de diciembre de 2023: vamos a pelear por todo, porque la historia del Racing Club de Avellaneda así lo demanda”, concluyó.