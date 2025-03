Nicolás Tagliafico explicó el baile a Brasil con una clase magistral y el video explotó en las redes

Pasan los días, pero la espectacular e histórica goleada de la Selección argentina a Brasil por 4-1 sigue dando que hablar. No es para menos, será difícil olvidar una actuación tan redonda y convincente de la Albiceleste. Esta vez, fue Nicolás Tagliafico quien ofreció una explicación táctica tan detallada como magistral sobre el partido y su análisis se hizo viral. A través de un stream, el lateral zurdo dejó en claro por qué la Scaloneta fue ampliamente superior a la Canarinha.

"¿Cómo querían jugar ellos? 4-4-2. Para jugar así contra nosotros es prácticamente imposible", sentenció el defensor del Lyon, quien fue titular en la histórica victoria. Y explicó: "Nosotros teníamos tres mediocampistas contra dos de ellos, ahí ya les ganábamos. Y si sumamos al arquero y los centrales, le hacíamos un 3-2 a los delanteros. Además, Thiago Almada bajaba al medio. Ahí ya le estábamos sacando ventaja".

Mirá la clase magistral de Taglia

Tagliafico también destacó la movilidad constante del equipo de Scaloni como una de las claves del partido. "Esto es algo clave, el movimiento que tenemos. Uno va, el otro viene, son cosas que ya tenemos muy aceitadas", explicó, haciendo hincapié en la coordinación del equipo.

Además, reveló un detalle que pasó desapercibido para muchos: la superioridad numérica que Argentina generó en la salida. "Cuando venían a presionar con los dos delanteros, teníamos los dos centrales, el arquero y el cinco libre. Éramos cuatro contra dos, ¿cómo hacés?", planteó.

Por último, comparó a este Brasil con el de otras épocas y marcó una diferencia clave. "No es el Brasil de antes, pero sigue siendo un equipo que le gusta tener la pelota. No les gusta correr atrás y esta vez les tocó correr mucho", sentenció. Un análisis que no solo dejó en evidencia la gran preparación del equipo argentino, sino que también dejó la sensación de que Tagliafico, cuando cuelgue los botines, tiene futuro como DT.